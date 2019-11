Nova era marketinga

Oglasno sporočilo

Če je bilo obdobje, ki počasi mineva, predvsem iskanje načinov kako obdelati velike baze podatkov (big data) in iz njih izvleči kar največ – za marketing in prodajo uporabnih - podatkov, kako take informacije čim bolj učinkovito zbirati in za hranjenje le-teh dobiti vsa potrebna dovoljenja, v ospredje vse bolj prihajajo prakse, ki poudarjajo uspešnost poleg učinkovitosti in vsebino poleg forme. Od detajlno merljivega se torej ponovno odmikamo v marketing, ki ima korenine v kreativnosti in behaviorističnih dognanjih.

MERITE USPEŠNOST NAMESTO ROI

"Kampanje na splošno postajajo manj učinkovite zaradi vse večje osredotočenosti na donosnost naložbe (ROI)." Mark Ritson

Ritson ter dvojec Field&Binet so že dolgo nazaj postali ambasadorji marketinške uspešnosti, njihova teorija pa vedno bolj prerašča v globalno gibanje, ki namesto zasledovanja učinkovitosti, krepi pomen dolgoročne uspešnosti. Njihovim ugotovitvam se vsak dan pridruži več strokovnjakov in raziskovalcev, ki preko analiz podatkov, behaviorističnih znanj ter študij primerov uspešnih blagovnih znamk potrjuje njihove ugotovitve. Vsi ugotavljajo, da je trend, ki je ROI ustoličil kot ključni kazalec marketinške uspešnosti, naredil industriji več škode, kot koristi. Če bi bili učinkovitost in uspešnost nogometni ekipi bi prva delovala na strategiji močne obrambe. Igralci bi se držali na svoji polovici igrišča, krčevito branili gol ter s čim bolj optimalno igro skušali doseči zmagovalni zadetek. Ekipa uspešnosti pa bi stavila na napad – strateško bi napadali, zmagali na način, da bi nasprotniku zabili čim več golov in se pri tem zavedali, da lahko tudi sami dobijo kakšnega. No, katero tekmo bi raje gledali?

Za optimalne rezultate, predvsem pa dolgoročno uspešnost blagovnih znamk, se moramo zanašati na kombinacijo tako učinkovitosti kot uspešnosti ter znati med njima razlikovati.

BODITE RELEVANTNI in OBLIKUJTE SVOJ GLAS

"Če ne ustvarite zgodbe o kateri se lahko govori, bo trg sam oblikoval zgodbo za vašo blagovno znamko." David Brier

V času nenehnih sprememb, pojavljanja novih trendov, in vedno večje konkurence, kupci od blagovnih znamk pričakujejo veliko več, kot zgolj dober izdelek. Podjetja morajo ostati boljša od svojih konkurentov in hkrati zadovoljevati potrebe svojih uporabnikov.

Da bi blagovne znamke ostale relevantne, morajo oblikovati tudi značilen, prepoznaven in edinstven ton komunikacije (angl. tone of voice). Ni torej pomembno samo kaj sporočate svojim kupcem, ampak tudi kako jim to poveste. Potrošniki danes namreč raje izberejo tiste blagovne znamke, ki so drugačne, vredne zaupanja in ki svoj vpliv izkoriščajo zato, da naredijo razliko v družbi. Pametne blagovne znamke razumejo pravila relevantnosti in si vsak dan ponovno prislužijo svoj položaj na trgu zato ne pozabite, da je strateška in dolgoročna marketinška strategija pomemben del strategije podjetja in da imate, kot strokovnjaki za marketing, kreativci ali npr. piarovci, pomembno vlogo pri oblikovanju svetle prihodnosti podjetij.

