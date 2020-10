NLB kot prva banka v Sloveniji omogoča potrjevanje spletnih nakupov z biometrijo

Oglasno sporočilo

"Uporabo biometrije za vstopanje uporabniki mobilne banke Klikin in mobilne denarnice NLB Pay poznajo že več let, pomembna novost pa je uporaba te funkcionalnosti za plačevanje spletnih nakupov, ki bodo odslej še bolj preprosti in hitrejši, a obenem prav tako varni," pojasnjuje Nataša Tomc Jovović, poslovna direktorica Kartičnega poslovanja.

Biometrija za še večjo varnost spletnega nakupovanja

Zadnja nadgradnja mobilne denarnice NLB Pay z biometičnim potrjevanjem spletnih nakupov je del zagotavljanja okrepljenih standardov plačevanja, ki jih prinaša Evropska direktiva o plačilnih storitvah (PSD2) in ki začenjajo veljati z januarjem prihodnje leto. Okrepljeni standardi spletnega plačevanja od ponudnikov plačilnih storitev zahtevajo, da identiteto plačnika ob izvedbi plačila preko spleta potrdijo z vsaj dvema od treh načel po sistemu močne avtentikacije imetnikov kartic (SCA):

z nečim, kar pozna zgolj stranka (geslo, številka PIN ali odgovor na varnostno vprašanje),

z nečim, kar ima zgolj stranka (pametni telefon ali druga mobilna naprava) in

in z nečim, kar je zgolj stranka (biometrični podatki, kot so prstni odtis, roženica, obraz ali glas).

Kako potrdimo spletni nakup z NLB Pay?

Potem, ko v spletni trgovini izberemo želene izdelke in v poglavju o plačilih vnesemo potrebne podatke o plačniku (ime in priimek, naslov za pošiljanje izdelkov, številka kartice za plačilo ipd.), potrjevanje spletnega nakupa z mobilno denarnico NLB Pay poteka v treh korakih:

Na zaslonu mobilnega telefona se pokaže sporočilo, da moramo potrditi spletno plačilo.

Za potrditev nakupa z NLB Pay najprej vnesemo geslo za vstop v mobilno denarnico ali se identificiramo z enim od biometričnih podatkov – prstnim odtisom ali prepoznavo obraza.

V naslednjih 5 minutah natančno preverimo podatke o plačilu in ga le še potrdimo.

Skozi ves postopek potrjevanja plačila nas vsakič vodi tudi obvestilo, ki se ob spletnem plačilu pokaže na mobilniku. Preprosto!

NLB Pay: enostavno, priročno, varno

To je sicer že druga obsežnejša nadgradnja mobilne denarnice NLB Pay v zadnjih treh mesecih. Na začetku poletja smo namreč našo mobilno denarnico nadgradili s sistemom za izvajanje takojšnjih plačil Flik, posebno različico pa prvič ponudili tudi uporabnikom iOS operacijskega sistema.

Mobilno denarnico NLB Pay smo sicer slovenski javnosti predstavili marca 2018. NLB Pay združuje lastnosti klasične plačilne kartice in v mobilni telefon vgrajene NFC tehnologije, kar omogoča brezstično povezavo pametnega telefona in terminala POS. Storitev je mogoče izredno hitro in enostavno aktivirati: imetnik katere koli NLB Plačilne kartice Maestro, Mastercard in Visa lahko to naredi popolnoma sam, brez pomoči bančnika in to v eni sami minuti. Za plačevanje uporabnik, ki je NLB Pay določil za privzeto denarnico, le odklene telefon in ga prisloni na terminal POS, brez vstopa v aplikacijo. Poleg plačevanja v Sloveniji in tujini pa lahko uporabniki NLB Pay s telefonom tudi dvigujejo gotovino na brezstičnih bankomatih.

Dobro je poskrbljeno tudi za varnost uporabe, saj mobilna denarnica NLB Pay kot prva v Sloveniji omogoča, da uporabniki sami upravljajo z varnostnimi nastavitvami svojih kartic. To pomeni, da ima vsak uporabnik v svojih rokah možnost, da posamezni kartici, ki jo je vnesel v mobilno denarnico, začasno onemogoči plačila v tujini, prek spleta, dvig gotovine na bankomatu ali pa jo zakleni za vsakršno uporabo. Plačilo lahko enostavno in hitro znova omogoči, ko ga spet potrebuje.

