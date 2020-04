Spet nižje cene bencina in dizla: en evro za liter

Vlada je zvišala trošarine, a regulirani ceni bencina in dizla bosta opolnoči kljub temu nižji, in sicer po en evro za liter. Ceni bosta najnižji v zadnjih 11 letih.

Vlada je na dopisni seji trošarine za bencina s 7. aprilom znižala za 0,03260 na 0,51089 evra na liter, za plinsko olje za pogon pa za 0,01259 evra na 0,40531 evra na liter.

Kljub temu se bosta ceni obeh energentov na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest opolnoči znižali. Liter 95-oktanskega bencina se bo pocenil za 2,9 centa, liter dizelskega pa za 1,7 centa.

Nazadnje tako poceni pred 11 leti

Bencin je nazadnje manj kot en evro za liter stal aprila 2009, dizel pa maja 2009, kažejo podatki gospodarskega ministrstva.

Naftni trgovci cene 100-oktanskega bencina in kurilnega olja ter 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva na bencinskih servisih ob avtocestah in hitrih cestah določajo sami. Drugod po državi so cene 95-oktanskega bencina in dizla regulirane.



Določajo se v skladu z uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov na vsakih 14 dni, po metodologiji, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Pri izračunu modelske cene se upošteva tudi biokomponenta, piše STA.