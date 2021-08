NIJZ za 2,3 milijona evrov najel podjetje za iskanje stikov z okuženimi

Zaradi velikega števila okužb v tretjem valu epidemije je NIJZ nehal slediti stikom, saj za to ni imel dovolj zaposlenih, od 14. junija letos pa to znova počnejo. Na pomoč jim bo zdaj priskočil zunanji izvajalec.

Kot je razvidno s portala javnih naročil, je NIJZ na njem sredi avgusta objavil obvestilo za predhodno transparentnost, v katerem je pojasnil, da je po postopku s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa oddal naročilo podjetju City Connect iz Brežic.

Pogodba vredna 2,3 milijona evrov

Foto: Nebojša Tejić/STA Vrednost posla za obdobje šestih mesecev je 1,86 milijona evrov brez DDV oziroma skoraj 2,3 milijona evrov z davkom. NIJZ na portalu javnih naročil ni objavil, zakaj so izbrali prav omenjeno podjetje, za kakšen obseg dela gre in kakšne so reference podjetja, pojasnili so le, da je bil postopek brez objave razpisa potreben "zaradi skrajne nujnosti", ki je niso mogli predvideti.

Kot so ob tem pojasnili za časnik, sta bili vzpostavitev profesionalnega klicnega oziroma operativnega centra in dodatna zunanja IT-podpora v načrtu že dalj časa, a ni bilo na voljo finančnih sredstev. Denar so lahko zagotovili šele potem, ko je bil 7. julija sprejet zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva.

Ponudbo oddalo šest klicnih centrov

Po pisanju Financ je NIJZ k oddaji ponudb povabil šest klicnih centrov. Brežiško podjetje so po pojasnilih NIJZ izbrali kot najugodnejšega ponudnika, cen vseh sodelujočih pa za zdaj še niso razkrili, češ da odločitev še ni bila pravnomočna.

Za šesterico povabljenih so se odločili na podlagi informacij Kluba slovenskih podjetnikov ali pa so podjetja z njimi sama navezala stik. Izbranega podjetja na seznamu kluba podjetnikov ni bilo, po pisanju Financ pa v Sloveniji obstaja šele od januarja letos.

V podjetju so za časnik pojasnili, da imajo trenutno v Sloveniji 33 redno zaposlenih za nedoločen čas, lani pa so "samo na Hrvaškem zaposlili 340 operaterjev". Po njihovih trditvah gre za najhitreje rastoči kontaktni center v regiji, saj imajo v jadranski regiji več kot 3.000 zaposlenih.