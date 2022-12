Nemškega plinskega velikana Uniper bo reševala država

Delničarji nemškega plinskega velikana Uniper so danes na izredni skupščini potrdili podržavljenje podjetja, potem ko je bilo to po ruski invaziji na Ukrajino potisnjeno na rob propada. Čeprav je nemška vlada sprva načrtovala finančno injekcijo v višini osmih milijard evrov, bo po zadnjih informacijah Uniperju namenila še dodatnih 25 milijard.

Kot so danes sporočili iz uvoznika plina, so delničarji na današnjem glasovanju z veliko večino podprli državni prevzem. Odločitev velja zgolj za formalnost, saj je večinski delničar − finsko državno energetsko podjetje Fortum − z ukrepom soglašal že septembra.

Še pred glasovanjem je izvršni direktor Uniperja Klaus-Dieter Maubach povedal, da država s tem, ko bo stabilizirala podjetje, priznava pomembno vlogo, ki jo ima pri zanesljivosti oskrbe Nemčije in širše.

Nemška vlada in Uniper sta danes sklenila tudi okvirni sporazum v zvezi s samim svežnjem državne pomoči.

Ta vključuje dokapitalizacijo v višini osmih milijard evrov, dodatnih 25 milijard evrov pa bo podjetje pridobilo z izdajo novih delnic. Poleg tega bo zvezna vlada prevzela Fortumov delež v Uniperju in s tem postala lastnica 98,5-odstotnega deleža v podjetju.

Da lahko nemška vlada postane večinska lastnica v podjetju, je minuli petek potrdila tudi Evropska komisija.

V devetih mesecih 40 milijard izgube

Uniper je v devetih mesecih letos zabeležil 40 milijard evrov čiste izgube, kar je ena največjih izgub v zgodovini nemških podjetij.

Vlada bo finančna sredstva za Uniper zagotovila iz 200 milijard evrov vrednega sklada, namenjenega blažitvi energetske krize v gospodinjstvih in podjetjih.

Po februarskem ruskem napadu na Ukrajino so Rusi dobavo plina Nemčiji drastično zmanjšali, ob pomanjkanju ruskih energentov pa je Uniper pristal tik pred bankrotom, kar je botrovalo odločitvi nemške vlade, da nacionalizira podjetje. Njegov propad bi lahko po oceni nemške zvezne vlade prav tako povzročil hude posledice v največjem evropskem gospodarstvu.

Zaradi zmanjšane ruske dobave je bil Uniper namreč prisiljen v plačevanje visokih cen na borznem trgu. Čeprav so se stroški od poletja znižali, še naprej ostajajo na visokih ravneh.

"Še vedno smo v položaju, ko moramo plin kupovati na trgih, kjer so cene dosegle raven, ki je višja od nabavne cene naših strank," je pojasnil Holger Kreetz iz Uniperja in dodal, da je "situacije še vedno napeta" in da bo tako ostalo do konca izteka dolgoročnih pogodb.

Uniper medtem na mednarodnem sodišču od ruskega energetskega velika Gazprom zahteva odškodnino zaradi domnevno neizpolnjenih dogovorjenih dobav plina. Gazprom očitkom nemškega energetskega podjetja nasprotuje.