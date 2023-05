Nemčiji verjetno to ne bo uspelo. Analitiki presenečeni.

Obseg industrijske proizvodnje v Nemčiji se je marca v primerjavi s februarjem zmanjšal za 3,4 odstotka, je danes sporočil državni statistični urad. Novica je presenetila analitike, ki so po dveh zaporednih mesecih rasti pričakovali boljši rezultat. Podatki so okrepili pričakovanja, da se Nemčiji morda vendarle ne bo uspelo izogniti recesiji.

Glavni razlog za tolikšen upad industrijske proizvodnje, ki sledi dvema zaporednima mesecema nepričakovano velike rasti, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP občutno zmanjšanje proizvodnje avtomobilov in sestavnih delov zanje. Ta se je v primerjavi s februarjem marca skrčila za 6,5 odstotka, potem ko je februarja beležila 6,9-odstotno rast.

Novica je presenetila tudi gospodarsko ministrstvo. Kot so po poročanju AFP zapisali v sporočilu, "nepričakovano velik padec" sledi občutni in stabilni rasti, s katero se je začelo letošnje leto. So pa ob tem poudarili, da so pričakovanja podjetij za prihodnje mesece nekoliko spodbudnejša.

Analitiki so objavo statističnega urada pospremili z besedami, da gre za novo slabo novico za največje gospodarstvo EU. "Ti podatki so še en dokaz, da nevarnosti recesije ne bi smeli podcenjevati," je dejal analitik pri banki LBBW Elmar Völker.