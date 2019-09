Nemčija z državno pomočjo letalsko družbo ohranila pri življenju

Nemčija bo zaradi propada potovalnega velikana Thomas Cook priskočila na pomoč letalski družbi Condor, ki je v lasti britanske družbe. Zvezne oblasti in dežela Hessen so tako napovedali, da bodo podjetju na pomoč priskočili s poroštvom za premostitveno posojilo v višini 380 milijonov evrov.

Nemški gospodarski minister Peter Altmaier je ob tem opozoril, da je od Condorja, ki opravlja čarterske lete na turistične destinacije po vsem svetu, trenutno za povratek v domovino odvisnih okoli 240 tisoč nemških turistov.

Premostitveno posojilo naj bi omogočilo, da se bodo ti po sprejemljivih pogojih lahko vrnili z dopusta. S posojilom naj bi letalskemu prevozniku omogočili tudi finančni manevrski prostor, da se loči od insolventne krovne družbe in zaživi na novo.

Družba bo sočasno iskala novega lastnika

Prvi mož Condorja Ralf Teckentrup je poudaril, da je njihovo likvidnost, ki so jo hranili za šibkejšo zimsko sezono, porabil Thomas Cook, zato bodo premostitveno posojilo uporabili za prebroditev zime.

Foto: Reuters Napovedal je tudi, da bo družba sočasno poiskala novega lastnika in da že potekajo pogovori z nekaterimi interesenti. Ob tem je spomnil, da se pogovori ne začenjajo z ničle, saj je Thomas Cook zaradi svojih finančnih težav že februarja oznanil, da prodaja svoje hčerinske družbe. Stiki so tako bili že intenzivni, a Teckentrup vseeno opozarja, da postopki ne bodo mogli biti dokončani v nekaj tednih, če želijo iztržiti dobro ceno.

Hessenska deželna vlada je ob tem poudarila, da je Condor dejansko dobičkonosno podjetje, ki pa bi lahko postalo žrtev insolventnega lastnika in težav, ki jih prinaša izstopanje Združenega kraljestva iz EU. Teckentrup je ob tem napovedal vložitev zahtevka za posebno zaščito, ki naj bi onemogočila prelivanje sredstev k insolventnemu lastniku in tako zavarovala Condorjevo likvidnost.

Novi lastnik bi lahko letala dolgoročno obdržal v zraku

"Skupaj z zvezno vlado vidimo dobro perspektivo, da bi novi lastnik Condorjeva letala lahko dolgoročno obdržal v zraku," so poudarili v vladi te gospodarsko in finančno močne zvezne dežele.

Foto: Reuters Državno poroštvo za premostitveno posojilo mora sicer potrditi še Evropska komisija, so ga pa že pozdravili v sindikatu pilotov Cockpit, kjer prav tako verjamejo, da je s skupnimi močmi mogoče zagotoviti prihodnost podjetja.

O nevarnostih, ki jih propad Thomasa Cooka prinaša po Evropi, priča tudi novica, da je ravno danes za zaščito pred upniki zaprosila nemška turistična agencija Thomas Cook, pod katero spadajo tudi agencije Neckermann Reisen, Oeger Tours, Air Marin in Bucher Reisen. Za enak korak so se odločili v avstrijski podružnici. Kaj to trenutno pomeni za več sto tisoč turistov, ki so trenutno po svetu, še ni jasno.

Spomnimo, da je najstarejši turistični operater na svetu razglasil stečaj, ker mu ni uspelo najti zasebnih vlagateljev, ki bi jo potegnili iz rdečih številk, zato je uprava družbe sklenila, da sprejme ukrep za začetek prisilne likvidacije s takojšnjim učinkom. Britanska zaposluje več kot 22 tisoč ljudi, samo na Otoku devet tisoč, v 16 državah.