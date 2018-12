Nekdanje Janševo zemljišče iz "afere Trenta" ima novega lastnika

To je postal širši javnosti neznani podjetnik Rok Rotovnik, ki se v zadnjih letih ukvarja z mrežnim trženjem in prodajo avtomobilskih delov. Za Siol.net je potrdil, da je zemljišče kupil konec avgusta.

Gre za 15.600 kvadratnih metrov veliko zemljišče z ruševino kmetije iz 19. stoletja, ki se je leta 2014 znašlo v jedru sodne preiskave proti Janezu Janši. Prvak SDS ga je kupil tik po osamosvojitvi, ko je še vodil ministrstvo za obrambo. Marca 2005, ko je bil že predsednik vlade, ga je prodal gradbenemu podjetju Imos. Šlo je za verižni posel:

Janša je namreč za zemljišče znotraj območja Triglavskega narodnega parka, na katerem ni mogoče graditi novih objektov, iztržil 131 tisoč evrov ,

, hkrati je Imos od Janše za 91 tisoč evrov odkupil še stanovanje na Neubergerjevi ulici v Ljubljani,

odkupil še stanovanje na Neubergerjevi ulici v Ljubljani, s tem denarjem je nato Janša od Imosa kupil precej večje in novejše stanovanje na Komenskega ulici v Ljubljani, vredno 236 tisoč evrov, ne da mu bi bilo za to treba najeti posojilo.

Zemljišče, na katerem ni dovoljeno graditi ničesar

Tožilstvo zatrjuje, da se je Janša s prodajo okoristil za najmanj sto tisoč evrov. Imos, ki je v času prve Janševe vlade prišel do nekaterih velikih poslov z državo, je namreč po oceni tožilstva plačal visok znesek za zemljišče, na katerem ni mogoče graditi ničesar.

Tudi geodetska uprava (Gurs) je vrednost zemljišča še februarja letos ocenila na 21 tisoč evrov. Podobno vrednost so pred sodiščem navajali tudi nekateri izvedenci (več o tem v okvirju).

Janša se ves čas brani, da v poslu ni bilo ničesar spornega. Zatrjuje, da je zemljišče je Imosu prodal po tržni ceni, saj da gre za eno najbolj atraktivnih lokacij v Trenti, ki meji na obalo Soče. Pred leti je Janša na zaslišanju pred Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), ki je preiskovala njegovo premoženje, poudarjal, da je na zemljišču "mogoče zgraditi okoli deset apartmajev in to je bil tudi (Imosov, op. a.) namen".

V resnici je na zemljišču, do katerega je dostop mogoč le po majhni brvi čez reko, dovoljena le nadomestna gradnja kmetije, Imos pa po nakupu nikoli ni zaprosil za spremembo namembnosti.

Ni vedel, da gre za zemljišče iz "afere Trenta"

Za Janševo obrambo je tako ključnega pomena, da se z zemljiščem v zadnjih letih trguje po cenah, podobni tisti, ki jo je plačal sam. Le tako lahko najhitreje ovrže sume, da je s poslom pridobil korist.

Pri tem mu gre zadnji posel s tem zemljiščem močno na roko. Po naših podatkih je namreč Rotovnik za zemljišče odštel 140 tisoč evrov, torej približno devet tisoč evrov več, kot je zanj pred leti prejel Janša.

Foto: Ana Kovač Zakaj je odštel tolikšen znesek za zemljišče, na katerem ni dovoljeno graditi novih objektov? "Ker smo ocenili, da je to primerna lokacija za postavitev 'glamping' hišk," odgovarja Rotovnik. Za njihovo postavitev sicer upravne enote v Sloveniji zahtevajo gradbeno dovoljenje.

Da gre za zemljišče iz "afere Trenta", Rotovnik po lastnih besedah ni vedel. Prav tako ne, da je bil eden od nekdanjih lastnikov Janša. Tega mu nepremičninska agencija, prek katere je zemljišče kupil od prejšnjega lastnika, podjetnika Damjana Podjeda, po njegovih besedah "ni povedala".

Nakup brez posojil

Spomnimo, Podjed je leta 2016 zemljišče iz stečajne mase Imosa kupil na dražbi, na kateri je skupaj z dvema dražiteljema izklicno ceno s 7.600 evrov povišal kar na 127.500 evrov.

Takoj po razpletu dražbe je Janšev odvetnik Franci Matoz javno ocenil, da kazenski postopek v primeru Trenta nima več podlage. Več o takratni dražbi pišemo v okvirju.

A tu neznank še ni konec. Rotovnik na zemljišču v Trenti ni vpisal nobene hipoteke, kar zelo verjetno pomeni, da ga je kupil z lastnimi sredstvi. Kje jih je našel, iz javno dostopnih virov ni mogoče razbrati.

Od sredine lanskega leta ima Rotovnik v lasti podjetje RR Net, ki je lani ustvarilo 111.600 evrov prihodkov in 4.200 evrov dobička. V lasti nima praktično nobenega premoženja. Po objavah na spletu je bil Rotovnik v zadnjih letih tesno povezan z nekaterimi osebami iz sveta mrežnega trženja.

Letos sta s poslovnim partnerjem Tadejem Kuzmičem ustanovila še podjetje Bela vanilija. Kuzmič ima od lani v najemu hostel in vodni park v občini Radlje ob Dravi.

Podjetje, za katerega je delal pokojni lobist

Podjetje RR Net je bilo povezano z Jurijem Pinterjem, letos preminulim lobistom, ki je v zadnjih dveh desetletjih spletel tesne stike v Avstriji, Švici in Ruski federaciji, tudi do nekaterih tamkajšnjih oligarhov. Ukvarjal se je pretežno z energetskimi in infrastrukturnimi posli.

Pred dobrim desetletjem je v imenu ruskega kralja aluminija Olega Deripaske Holdingu Slovenske elektrarne (HSE) ponudil odkup termoelektrarne v Bolgariji. Omenjalo se ga je tudi, ko je ruski Lukoil v času prve Janševe vlade želel s Petrolom ustanoviti skupno podjetje, v katerega bi slovenska naftna družba vložila bencinske servise.

Leta 2012 pa je Pinter na sodišču potrdil, da je nekdanjemu županu Tržiča iz vrst SDS Pavlu Ruparju v imenu avstrijskega podjetja Aqualplus, ki naj bi v tej občini urejalo kanalizacijo, izročil 40 tisoč evrov.

Še letos se je Pinter prek podjetja RR Net ukvarjal s projektom gradnje naselja v Slivnici, kjer bi domovali zaposleni v novi tovarni Magne v Hočah. Rotovnik za dodatna pojasnila ni bil več dosegljiv.

V kateri fazi je zadeva Trenta in kdaj se bo tožilstvo odločilo, ali bo proti osumljenim - ob Janši še nekdanjemu direktorju Imosa Branku Kastelicu in Klemnu Gantarju, zastopniku podjetja Eurogradnje, posrednika v poslu - vložilo obtožnico ali zaustavilo postopek, ni znano. Na pojasnila sodišča še čakamo.

Glamping, Green Resort, Vodni park Radlje Foto: Green Resort

Kdo vse je ocenjeval vrednost zemljišča Vrednost zemljišča v Trenti je do zdaj ocenjevalo že več izvedencev, v sodnem spisu pa so zdaj tri mnenja. Dve je naročilo sodišče, eno obramba, eno mnenje pa je bilo iz spisa izločeno. - Zemljišče je bilo po presoji izvedenca Franca Nahtigala, ki ga je določilo sodišče, pred dobrim desetletjem vredno približno 110 tisoč evrov. - Ocenjevalka vrednosti nepremičnin Breda Zorko, ki je izdelala cenitev za stečajno upraviteljico Imosa, je tržno vrednost ocenila zgolj na 17.655 evrov. - Cenilec nepremičnin Anton Kožar, ki ga je angažirala obramba, je nepremičnine ocenil na dobrih 130 tisoč evrov. Združenje sodnih cenilcev in izvedencev za gradbeno stroko, ki mu je sodišče na predlog specializiranega tožilstva odredilo izdelavo novega mnenja, je vrednost zemljišča lani ocenilo na od 22 tisoč do 24 tisoč evrov. Toda obramba je uspešno izločila to cenitev zaradi suma nestrokovnosti in pristranskosti.