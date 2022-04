Najhitrejša pot do vašega novega stanovanja ali hiše

Oglasno sporočilo

Lasten dom je za številne ljudi velika želja in izziv hkrati. Mnogi želijo zase ali za svojo družino kupiti novo stanovanje ali zgraditi hišo, vendar zaradi takšnih ali drugačnih razlogov menijo, da kredita za nakup vse dražjih nepremičnin zaradi določenih omejitev ne morejo dobiti. To običajno ne drži. Obrestne mere so trenutno na rekordno nizki ravni, zato bi težko našli boljši čas za najem kredita.

Kam po denar? V banko, bo najugodneje. Banke imajo ta hip ogromno presežnih sredstev, zato se lahko nadejate nadpovprečno ugodnih stanovanjskih kreditov. V SKB banki so se odločili posameznikom in družinam pomagati do idealnega doma s top obrestnimi merami in kreditom s spremenljivo obrestno mero kar do 30 let. Ker se nepremičnine, vsaj statistično gledano, stalno dražijo, je stanovanjsko vprašanje smiselno rešiti čim prej.

S povprečnimi prihodki do kredita

Lasten dom je lažje dostopen, če ga gradita dva. Oglejmo si primer povprečne slovenske družine, ki jo sestavljata starša s povprečno neto plačo 1.350 evrov, ki imata dva otroka, gospodinjstvo pa je trenutno brez drugih kreditnih obveznosti. Vsak od staršev s povprečno (in za zdaj še neobremenjeno) plačo, ki prejema tudi 200 evrov nadomestila za prevoz na delo in prehrano, lahko dobi 127 tisoč evrov stanovanjskega kredita s spremenljivo obrestno mero na 30 let. Ker se cene rabljenih stanovanj v Ljubljani gibljejo okoli tri tisoč evrov na kvadratni meter, si lahko družina z dvema otrokoma privošči stanovanje, veliko 85 kvadratnih metrov – ali pa celo hišo zunaj prestolnice.

Preverite svojo kreditno sposobnost

Ko boste obiskali bančnega svetovalca, bo eden izmed prvih korakov preverjanje vaše kreditne sposobnosti. Višina mesečnega obroka kredita je namreč odvisna od višine vaših prihodkov in morebitnih že obstoječih obremenitev z naslova kreditov ali lizingov. Kreditno sposobnost lahko dodatno znižajo stroški vzdrževanja družinskih članov (otrok), ki jih banka glede na zakonodajo in predpise mora upoštevati, bližajoča se upokojitev in odločitev, da se kredit najema s spremenljivo obrestno mero, ki ima vračunano dolgoročno pričakovano rast referenčne obrestne mere.

Sicer pa predlagamo, da "domačo nalogo" naredite še pred obiskom bančne poslovalnice. Svojo okvirno kreditno sposobnost lahko hitro preverite tudi s pomočjo spletnega kalkulatorja kreditne sposobnosti. Tako boste dobili boljšo sliko, kaj lahko pričakujete. Sposobnost odplačila dolga ocenite kar se da realno in vedno vračunajte nekaj rezerve.

Najnižji obrok še ne pomeni najugodnejšega kredita

Pri najemu stanovanjskega kredita ne iščite le najnižjega mesečnega obroka, ampak upoštevajte tudi obrestno mero. Kredit s spremenljivo obrestno mero je morda na prvi pogled videti ugodnejše, a se bo, če se referenčna obrestna mera (Euribor) poviša, povišala tudi anuiteta. Fiksna obrestna mera je tako z vidika tveganja bistveno varnejša izbira za kreditojemalca, saj omogoča enakomerne mesečne obroke, ki so znani že ob podpisu pogodbe.

Zavarujte sebe in svojo prihodnost

Da boste resnično pripravljeni na vse mogoče situacije in boste lahko mirni na poti do načrtovane nepremičnine, vam v SKB banki ponujajo tudi dodatno zavarovanje v primeru nepredvidljivih življenjskih dogodkov. Izbirate lahko med življenjskim zavarovanjem kreditojemalca, sklenitvijo zavarovanja v primeru brezposelnosti ali zavarovanjem nepremičnine. Naj vam nič ne prekriža vaših načrtov glede novega doma!

Po stanovanjski kredit v SKB banko

V SKB banki vam ponujajo tudi t. i. družinski kredit, kjer kredit za financiranje iste nepremičnine najame in odplačuje več ožjih družinskih članov, in to s skupnimi stroški odobritve, enakimi kot za en sam kredit.

Ali ste vedeli, da so bančni svetovalci v SKB banki znani po celoviti in individualni obravnavi, saj za stranko poiščejo najugodnejšo kreditno možnost in je z odplačevanjem ne preobremenijo? Če iščete top stanovanjski kredit se k bančnemu svetovalcu lahko naročite kar prek spletnega obrazca.

Ljubo doma, kdor dober kredit ima

Za vse, ki ste pred največjim življenjskim izzivom in se odločate za nakup, gradnjo ali prenovo doma, v SKB banki ponujajo top stanovanjski kredit, s katerim se želje in ideje spremenijo v dom. Ne le da top kredit prinaša obrestne mere, ki so med najugodnejšimi na trgu, stanovanjski kredit z variabilno obrestno mero lahko najamete do 30 let (z variabilno obrestno mero pa do 25 let).

Posebnost SKB stanovanjskega kredita je, da ga pod enakimi pogoji in z enako obrestno mero lahko dobijo stranke vseh bank. Tudi če niste stranka omenjene banke, boste lahko izkoristili top obrestne mere – brez pribitkov, ki jih pozna večina drugih bank.

V SKB banki tako lahko kredit za 90.000 evrov dobite že za 310,61 evra na mesec.

Če se boste odločili za selitev svojega bančnega poslovanja k SKB banki, pa dobite še posebno dobrodošlico – izbrani paket storitev kar tri mesece brezplačno.

Naročnik oglasnega sporočila je SKB, D. D.