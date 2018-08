Najdražje vile v slovenskih turističnih biserih, ki so na prodaj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V treh največjih slovenskih turističnih biserih smo preverili ponudbo najdražjih nepremičnin. Za najdražjo vilo ob Blejskem jezeru želijo prodajalci iztržiti 3,5 milijona evrov, na Obali in v prestolnici je treba odšteti precej manj.

Bled

Na Bledu se prodaja novejša vila v neposredni bližini jezera, ki je bila nekoč v lasti nekdanjega smučarja Jureta Koširja. Novi lastnik jo je v letu 2016 v celoti prenovil, zdaj pa jo prodaja za 3,5 milijona evrov. Tri etaže skupaj merijo 500 kvadratnih metrov, ki med drugim ponujajo veliko sobo za fitnes, razkošno sobo za biljard, spa prostor s savno za šest oseb in masažni bazen na terasi s pogledom na Blejsko jezero in grad.

Foto: www.nepremicnine.net Milijon evrov ceneje je naprodaj Vila Rožnik s konca 19. stoletja, ki stoji v bližini smučišča Straža nad Blejskim jezerom. Podeželska vila je sicer potrebna temeljite obnove, pripadajoče zemljišče (12,5 hektara) pa obsega skorajda polovico celotnega hriba Straža.

Foto: www.nepremicnine.net Še ena razkošna vila s pogledom na jezero in grad je na prodaj za 2,2 milijona evrov. Na več kot 800 kvadratih je stanovalcem na voljo savna, masažni bazen in še nedokončan bazen v kletnih prostorih objekta.

Foto: www.nepremicnine.net

Obala

V Sečovljah je za 2,9 milijona evrov na prodaj večja podeželska vila, ki jo obdaja 16 tisoč kvadratnih metrov zemljišča. Še nedokončana hiša ima 450 kvadratov stanovanjske površine, kjer je na voljo vinska klet v istrskem stilu, v prvem nadstropju pa so predvideni štirje apartmaji.

Foto: www.nepremicnine.net V kraju Parecag, nekaj minut vožnje iz Portoroža, se 50 tisoč evrov ceneje prodaja moderna in luksuzno zasnovana vila z bazenom s pogledom na Sečoveljske soline. Pet let stara vila na dobrih 400 kvadratnih metrih daje udobje dvigala, savne, zunanjega bazena in fitnesa.

Foto: www.nepremicnine.net V središču Portoroža se za 2,5 milijona evrov prodaja desetletje stara vila. Na dobrih 300 kvadratnih metrih ponuja izjemno veliko razkošja, visoko stopnjo varnosti in udobja.

Foto: www.nepremicnine.net

V Rožni dolini se za 2,7 milijona evrov prodaja vrhunsko izdelana in opremljena hiša s 440 kvadratnimi metri stanovanjske površine. Vilo odlikuje velika dnevna soba s šest metrov visokim stropom in veliko panoramsko steno ter izhodom na teraso, wellness s savno in masažnim bazenom.

Foto: www.nepremicnine.net Tudi druga in tretja najdražja vila v prestolnici stojita v Rožni dolini. Prva je desetletje stara in moderno zasnovana vila z notranjim bazenom in je na prodaj za 2,45 milijona evrov.

Foto: www.nepremicnine.net Druga stoji v njeni neposredni bližini na Večni poti. Skoraj stoletje staro meščansko vilo, a v celoti obnovljeno z nadstandardnimi materiali, prodajajo za 2,39 milijona evrov. Kupnino pa lahko poravnate celo z bitcoini.

Foto: www.nepremicnine.net