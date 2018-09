Najdražje stanovanje v Ljubljani se oddaja za tisočaka na noč #foto #Airbnb

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Turizem v prestolnici v zadnjih letih narašča. Lani je glavno mesto obiskovalo več kot 800 tisoč turistov, letos pa so že v prvih sedmih mesecih presegli številko pol milijona.

Turisti v Ljubljani preživijo nekaj manj kot dva dneva, mnogi pa svoja prenočišča poiščejo tudi prek spletnih platform, kot sta Booking ali Airbnb.

Številni lastniki stanovanj v središču, ki oddajajo svoja stanovanja, so se povečani ponudbi prilagodili in namesto dolgoročnega najema svoje nepremičnine začeli oglaševati na Airbnb. Tako kot pri cenah za nakup je tudi pri najemu prek Airbnb najvišja cena v strogem središču.

Najdražje stanovanje na Airbnb za 999 evrov na noč

Ob vpisu različnih datumov nam iskalnik najdražje prenočišče ponudi na grajskem griču. Za stanovanje v hiši pod gradom, ki je primerno za štiri goste, je treba za eno noč odšteti 999 evrov, skupaj s čiščenjem in dodatkom Airbnb pa vas tedenski najem stane 7.591 evrov. V hiši ista ponudnica oddaja še eno podobno stanovanje, oba pa imata dostop do vrta na grajskem hribu, s katerega je razgled na celotno mesto.

Malo nižje, v bližini Gornjega trga je treba za mansardno stanovanje, ki obsega tri spalnice in lahko sprejme osem gostov, odšteti 700 evrov na noč, za enotedenski najem pa skupaj 5.327 evrov.

Prav tako na grajskem hribu je na voljo soba v hiši s kopalnico. V njej je prostora za dve osebi, za eno noč pa bo treba odšteti 687 evrov oziroma 5.206 evrov za tedenski najem.

Dobičkonosna samo stanovanja v strogem središču

V strogem središču Ljubljane so na voljo številna stanovanja in sobe, ki se oddajajo prek Airbnb ali Bookinga. Zarja Mavec, nepremičninska agentka, je v pogovoru za Siol.net dejala, da je oddajanje prek Airbnb dobičkonosno le v mestnem središču, torej do Plave lagune za Bežigradom, Tobačne na Viču, Stare cerkve v Šiški, Prul, Trnovega, Poljan ...

Na zelo zanimivi lokaciji na grajskem hribu se prek Bookinga oddajajo apartmaji, kjer je na začetku leta potekala prenova, ob tem pa je številne poglede Ljubljančanov pritegnila obnova kamnite škarpe na sosednjem zemljišču, kamor dostopajo tudi gostje apartmajev. Cene za dve osebi se začnejo pri nekaj nad 100 evri za noč.

Grob izračun donosnosti dvosobnega stanovanja v središču Ljubljane pokaže naslednje:



- dolgoročna najemnina (750 evrov/mesec) - 25-odstotni davek (187 evrov) + obratovalni stroški (200 evrov/mesec) = približno 750 evrov/mesec



- kratkoročni najem ob dobri zasedenosti (od 35 do 100 evrov/dan) - davek - plačilo provizije Airbnbju - obratovalni stroški = približno 900 evrov/mesec (za 50 evrov/dan ob polni zasedenosti)