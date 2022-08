Najbolj iskani in cenjeni kadri na trgu dela

Ali ste med tistimi, ki vsako leto načrtujete počitnice, saj neznansko uživate že v načrtovanju potovanja? So vaše sanje prepotovati čim več sveta, pri tem pa spoznati različne kulture, navade in običaje ljudstev? Ali pa morda sanjate o obiskih eksotičnih destinacij? Če se najdete v opisanem, boste v nadaljevanju članka morda našli pravo priložnost za uresničitev svojih sanj.

Študij turizma je prava odločitev Vsi, ki vas mikajo potovanja, radi delate z ljudmi, odkrivate nove kotičke, se učite tujih jezikov, aktivno preživljate prosti čas, spoznavate druge kulture, ste vabljeni k vpisu v študijske programe na Fakulteto za turizem, kjer boste dobili široka znanja z različnih področij turizma. Pri tem boste teorijo povezali s prakso, saj vas bodo na predavanjih obiskali številni uspešni gospodarstveniki, na terenskih vajah pa boste sami spoznali turistične znamenitosti po Sloveniji, Evropi in svetu.

Turizem doživlja pravi preporod

Ljudje želijo znova potovati, odkrivati nove kraje in kulturno dediščino različnih narodov. V porastu je trajnosten turizem, ki se kaže tudi v obiskovanju bližnjih krajev in manj obljudenih destinacij, preživljanju aktivnih počitnic v naravi … Povpraševanja po strokovnjakih s področja turizma je zato vedno več.

Sodobni študijski programi, ki sledijo svetovnim trendom

Na Fakulteti za turizem so s študijskem letom 2020/21 prenovili in posodobili študijske programe, in sicer v skladu s potrebami turističnega gospodarstva in trendi v turizmu – poudarek je na digitalnem in trajnostnem oz. zelenem turizmu ter na znanju tujih jezikov. Sprememba programov je bila predvsem prilagoditev hitrim spremembam v svetu in turističnemu gospodarstvu, ki vedno znova išče inovativne pristope. Tako imajo vsebine, kot so trajnost ter digitalizacija in komuniciranje, še večjo veljavo kot prej. Sodoben in vsebinsko bogat program je usmerjen k poglobljenemu izobraževanju in usposabljanju strokovnega kadra.

Povezovanje teoretičnega znanja s praktičnimi izkušnjami

Veliko poudarka dajejo praktičnemu usposabljanju, ki študentom ponuja razširitev znanja na različna področja turistične ponudbe. Ves čas študija imajo študentje možnost sodelovanja s strokovnjaki iz turistične stroke in povezovanja z lokalnimi skupnostmi. Na terenskih vajah si ogledajo primere dobrih praks s področja turizma in s turizmom povezanih dejavnosti. Potovanja na ekskurzije pa jim poleg teoretičnega znanja dajo izkušnje na terenu, s čimer pridobijo praktične veščine iz prve roke.

Študenti Fakultete za turizem so vključeni v raziskovalno in projektno delo fakultete, kjer pridobijo dragocene izkušnje, spletejo poznanstva, se povezujejo z organizacijami iz gospodarstva in negospodarstva, s študenti drugih fakultet ter pridobijo praktična znanja s svojega študijskega področja. Delo na projektih je pogosto plačano, kar je zagotovo še dodatna spodbuda.

Obvezen del študijskih obveznosti je praktično usposabljanje, del študijskih obveznosti tako študenti opravijo v podjetju oz. organizaciji s področja turizma, kjer pridobivajo neprecenljive izkušnje ter povezujejo naučeno teorijo iz predavanj in vaj s prakso.

Potovanje pod usposobljenim vodstvom, pripravništvo v turistični panogi, udeležba na konferencah, načrtovanje potovanj, učenje tujih jezikov, študentske izmenjave so le nekateri izmed načinov povezovanja teoretičnega znanja s praktičnimi izkušnjami, ki so potrebne za pridobitev najbolj kakobostnih veščin s področja turizma in izkušenj, ki vam bodo dobro služile v turistični panogi, poleg tega pa tako že v času študija gradite svojo profesionalno mrežo. Na Fakulteti za turizem izvajajo dva sodobna dodiplomska študijska programa: Sodobne turistične prakse (visokošolski strokovni) in

Turizem: sodelovanje in razvoj (univerzitetni). Vpisi bodo potekali od 19. do 23. avgusta.

Neprecenljive izkušnje iz tujine

Študentske izmenjave so odločitev in izkušnja, za katero večinoma vsi udeleženci pravijo, da je bila ena izmed najboljših v njihovem življenju. Študenti se prek različnih razpisov mobilnosti prijavijo na študentsko izmenjavo ter semester ali dva študirajo na univerzi v tujini. Za to dobijo tudi delno finančno kritje in nepozabno življenjsko dogodivščino. Prav tako ima Fakulteta za turizem široko mrežo partnerskih institucij in študentske mobilnosti zelo spodbuja.

Podiplomski študij je zasnovan na osebnem pristopu

Študij na podiplomski stopnji temelji na inovativnih pristopih in stavi na kakovostne medsebojne odnose. Podiplomski študenti pridobijo potrebna znanja, ki se nadgrajujejo in jim omogočajo, da lahko svojo kreativno idejo za magistrsko nalogo razvijajo v času študija.

Delo poteka v manjših skupinah, kar omogoča prilagodljivost in individualno mentorstvo. Učenje na primerih iz prakse, sodelovanje študentov v projektih, mednarodna gostovanja številnih tujih strokovnjakov, praktična izvedba in analiza potovanj so le nekatere prednosti podiplomskega študija na Fakulteti za turizem. Študij se konča s pripravo ter zagovorom zaključnega dela, študenti pridobijo naziv magistrica oz. magister turizma.

Redni študij na Fakulteti za turizem je brezplačen. Predavanja potekajo praviloma med tednom in v popoldanskem času, kar omogoča udeležbo tudi tistim, ki so že zaposleni.

Zakaj študirati na Fakulteti za turizem? Butična fakulteta in mirno študijsko okolje.

Poudarek na osebnem pristopu in kakovostnih medosebnih odnosih.

Izkušeni predavatelji s kreativnimi in inovativnimi učnimi pristopi.

Zagotavljanje kakovosti študija z mentorstvom in individualnim usmerjanjem.

Pridobivanje izkušenj z vključenostjo v projekte in raziskave.

Najsodobnejši študijski programi turizma po meri gospodarstva in študentov, posodobljeni leta 2020.

Praktično usposabljanje (praksa) in terenske vaje so del študijskega procesa.

Spoznavanje sveta s pomočjo študentskih izmenjav (mobilnosti), potovanj in ekskurzij.

Mednarodna sodelovanja v obliki študijskih izmenjav in gostovanj.

Brezplačen redni študij na prvi in drugi stopnji.

Dinamičen in zanimiv ter nikoli dolgočasen študij turizma. Izstopite iz množice, vpišite se na Fakulteto za turizem in že danes naredite korak na pot perspektivne poklicne kariere. Tukaj preverite izkušnje študentov.