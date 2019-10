Na trg bo prišlo 250 luksuznih nepremičnin, povpraševanje je veliko

Ob Gosposvetski ulici na mestu, kjer je stal Kolizej, bosta v prihodnjih letih stali Vila in Palača Schellenburg. Skupno bo v dveh stavbah 127 stanovanj, večina večjih od 100 kvadratov, najmanjše bo merilo 62 kvadratnih metrov. Sedem stanovanj bo imelo več kot 300 kvadratnih metrov, največje stanovanje pa bo merilo kar 400 kvadratnih metrov.

Cen v podjetju še niso dokončno oblikovali, naj pa bi se gibale med 5.500 in 8.000 evri na kvadratni meter za opremljeno stanovanje. Kupci bodo namreč že v času gradnje lahko vplivali na izbiro materialov, barv in odtenkov notranje opreme.

V palači Schellenburg bo tudi restavracija, fitnes oziroma spa, v kletnih prostorih pa bo trgovina. Foto: Reitenburg Kljub visoki ceni je povpraševanje izjemno, pravijo v podjetju Reitenburg, ki bdi nad projektom Schellenburg.

"Če bi imeli pet Kolizejev, bi jih takoj prodali," pravijo. "Smo na vrhuncu konjunkture in še nikoli se ni gradilo tako malo," pojasnjujejo in dodajajo, da bi bil projekt tako rekoč razprodan, če bi imeli gradbeno dovoljenje.

Prav zaradi zapletov pri gradbenem dovoljenju še ne morejo povedati, kdaj se bo začela gradnja objektov in prodaja stanovanj.

Celotna investicija je sicer ocenjena na okrog 80 milijonov evrov, pod stanovanji pa bo tudi 276 garažnih mest, ki jih bodo prodajali posebej. Zanje bo treba odšteti okrog 30 tisoč evrov. V Palači Schellenburg so predvideni še restavracija in fitnes oziroma spa, v kletnih prostorih pa bo trgovina.

Stanovalci v Centru Šumi bodo imeli tudi svojega vratarja, največja stanovanja v petem in šestem nadstropju pa tudi veliko teraso. Foto: Šumi Center

Vratar za stanovalce

Tudi za luksuzna stanovanja ob Slovenski cesti, kjer bo na zemljišču nekdanje tovarne Šumi zrasel Center Šumi, se potencialni kupci že zanimajo. "Trenutno se izvajajo preliminarni razgovori z interesenti za nakup stanovanj in najem trgovsko-gostinskih lokalov. Za posamezna stanovanja se beleži interes, prodaja pa se bo pričela v naslednjih mesecih," so nam sporočili iz podjetja KD Kvart, ki je investitor projekta.

V Centru Šumi bo 96 stanovanj in hotel s 151 sobami. Stanovanja bodo velika od 61 do 165 kvadratnih metrov, stanovalci bodo imeli tudi svojega vratarja, največja stanovanja v petem in šestem nadstropju pa tudi veliko teraso.

Cene stanovanj še niso določene, pravijo v podjetju. "Prepričani smo, da bodo konkurenčne glede na visoko kakovost in edinstveno lokacijo."

Nepremičninarji sicer ocenjujejo, da se bodo gibale med 5.000 in 6.000 evri na kvadratni meter. Center Šumi naj bi končali leta 2021.

Ob hotelu in stanovanjih bodo v kompleksu tudi trgovine, lokali in restavracije v skupni površini 3.790 kvadratnih metrov.

Stanovalci v objektu Neuhaus Kolodvorska bodo lahko imeli hotelsko oskrbo. Foto: zajem zaslona

Sedem luksuznih stanovanj s hotelsko oskrbo

Sedem luksuznih stanovanj bo tudi v objektu Neuhaus Kolodvorska na Kolodvorski ulici pri stavbi TV Slovenije. V objektu bo sicer še hotel z 49 sobami.

Lastnikom stanovanj bo na voljo hotelski servis: 24-urna recepcija, varovanje, čiščenje, vzdrževanje in valet parkiranje. Vsa stanovanja bodo zastekljena z neprekinjenimi, velikimi okni od stropa do tal.

O cenah stanovanj pri investitorju, podjetju Clipplus, niso želeli ogovoriti, sporočili so le, da prodaje še niso začeli.

V Dalmatinki naj bi kvadratni meter stanovanja stal med osem in deset tisoč evri. Foto: Ana Kovač

Na Dalmatinovi stanovanja za deset tisoč evrov

V središču mesta, na Dalmatinovi, naj bi kmalu zrasel še en objekt z luksuznimi stanovanji, in sicer projekt Zlata hiša oziroma Dalmatinka. V hiši bo 11 poslovnih prostorov in 14 stanovanj. Investitor projekta je poslovnež Milan Mandarić, ki pa projekt prodaja, nam je povedal njegov tiskovni predstavnik Petar Damjanić. Kot je pred časom dejal Mandarić, naj bi kvadratni meter stanovanja stal med osem in deset tisoč evri.

Nepremičninar Predrag Todić pričakuje, da se bodo luksuzna stanovanja, ki prihajajo na trg v prestolnici, prodala. Foto: Bojan Puhek

Nepremičninar Predrag Todić, ki sodeluje pri prodaji stanovanj v Vili in Palači Schellenburg, pričakuje, čeprav bo na trg prišlo veliko luksuznih stanovanj, da se bodo ta prodala.

"Do zdaj so bili v Ljubljani manjši projekti desetih ali dvajsetih luksuznih stanovanj. Šumi in Scehellenburg sta prva projekta, ki sta večja in sta drugačna od drugih projektov, ker sta prav v središču Ljubljane," pravi Todić.

Kot pravi Todić, je velika večina kupcev luksuznih stanovanj Slovencev, tujcev je le manjše število. Posamezniki pa stanovanja kupujejo tako za bivanje kot tudi za naložbo, še dodaja Todić.

Preberite še: