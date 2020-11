Na spletu so ugodnejše tudi obrestne mere

Oglasno sporočilo

Splet je spremenil naš način kupovanja in poslovanja, saj nam ponuja številne prednosti: lahko si vzamemo čas in podrobno pregledamo aktualno ponudbo ter tako najdemo cenejše in ugodnejše izdelke ali storitve, ki jih potrebujemo. Med ugodnostmi, ki nam omogočajo dober prihranek, pa je tudi sklenitev kredita Addiko banke na spletu: obrestna mera se v primeru oddaje vloge za kredit na spletu zmanjša s 7 % na 4,95 %*, kar pomeni skoraj 30-% prihranek.

Spletno nakupovanje in sklepanje poslov na spletu imata mnoge prednosti, saj nam omogočata, da:

prihranimo čas,

spletne storitve lahko opravljamo 24 ur na dan in vse dni v tednu,

se izognemo nepotrebnemu čakanju v vrstah in gneči ter

pregledno in hitro iščemo najboljše ponudbe, kar nam omogoča tudi prihranek.

Vsega tega se zavedajo tudi v Addiko banki, zato stranke vseh bank spodbujajo k uporabi digitalnih bančnih kanalov z ugodno ponudbo obrestnih mer njihovih kreditov.

HIP kredit je pravi spletni hit za stranke vseh bank

HIP kredit Addiko banke do 7.000 EUR z dobo odplačevanja do 7 let je pravi spletni HIP kredit in najhitrejša pot do gotovine za stranke vseh bank – za sklenitev ni potreben prenos poslovanja ali plače na Addiko banko. Vlogo za kredit lahko oddate kar na spletu, na spletni strani www.hipkredit.si. HIP kredit je na voljo strankam vseh bank, za odobritev pa potrebujete le osebni dokument, davčno številko in aktualen TRR. Vnos vloge traja le nekaj minut in hitro boste prejeli informativno ponudbo ter odgovor o odobritvi kredita.

Ugodnejša obrestna mera samo še do sredine decembra

Vsem, ki boste do sredine decembra sklenili HIP kredit prek spleta, na spletni strani www.hipkredit.si, pa Addiko banka ponuja ugodnejšo obrestno mero! Obrestna mera se v primeru oddaje vloge na spletu zmanjša s 7 % na 4,95 %, kar pomeni skoraj 30-% prihranek.

Informativni izračun: Znesek kredita 7.000 EUR

Doba odplačila 84 mesecev;

Mesečna obveznost 98,78 EUR;

Fiksna obrestna mera 4,95 %, EOM 7,85059 %;

Stroški odobritve 210,00 EUR;

Stroški ocene rizika 373,36 EUR;

Skupni znesek za plačilo 8.894,57 EUR.

Izračun je pripravljen na dan 16. 10. 2020. EOM in skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec, sta informativne narave in se lahko spremenita, če se spremenijo podatki uporabljeni za izračun.

Dodatne informacije so na voljo TUKAJ.

Izkoristite enkratno priložnost in obiščite www.hipkredit.si ter sklenite HIP kredit z nižjo, ugodno obrestno mero 4, 95 % za stranke vseh bank.

Naročnik oglasnega sporočila je Addiko Bank d.d.