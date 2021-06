Na Prevaljah bodo s stomilijonsko naložbo zaposlili 300 delavcev

"Mi stopamo na vlak zelenega prehoda s proizvodnjo litij-ionovih celic, diverzificiramo svoje poslovanje s svinca na to novo, moderno področje," je na današnji spletni novinarski konferenci povedal direktor mežiške Tovarne akumulatorskih baterij (Tab) Bogomir Auprih.

To bo po njegovih besedah prva proizvodnja litij-ionskih celic v Sloveniji. Načrtujejo manjšo tovarno s proizvodno zmogljivostjo 500 megavatnih ur, medtem ko v Evropi trenutno nastaja okoli 40 podobnih, tudi večjih tovarn. "Trg je v nastajanju, se razvija," je dejal Auprih.

Proizvodnja v Lekovi hali, kjer so nameravali proizvajati antibiotike

Na Prevaljah bodo proizvodnjo vzpostavili v na novo zgrajeni, a še ne uporabljeni hali, ki so jo kupili od Leka oziroma Novartisa. Z Novartisom, ki bo po napovedih v letu 2022 na Prevaljah dokončno ukinil proizvodnjo antibiotikov, pa so se v Tabu dogovorili, da bodo do konca marca prihodnje leto prevzeli tudi skupno 95 delavcev.

"Danes je bil podpisan dogovor s podjetjem Tab-Haidi o nakupu nove stavbe in zaposlitvenih možnosti do 95 Novartisovih zaposlenih," so za STA danes pisno pojasnili v Leku in dodali, da načrtujejo postopno prenehanje proizvodnje antibiotikov na Prevaljah marca 2022. Izkupička od prodaje nepremičnine ne razkrivajo, prav tako ne v Tabu, kjer poudarjajo, da dogovor zajema tako nakup nepremičnine kot prezaposlitev delavcev.

Skupno bo podjetje Tab-Haidi ob koncu prve, zdaj predvidene faze zaposlovalo okoli 300 delavcev, je pa Auprih že napovedal možnost nadaljnje širitve na Prevaljah, mogoče lokacije širitve pa so tudi v Makedoniji, kjer Tab že ima proizvodnjo baterij iz svinca, ali v Italiji in Španiji.

Podjetje ustanovili s kitajskim partnerjem

Mežiška družba, kjer zdaj izdelujejo startne baterije in industrijske celice, je podjetje Tab-Haidi ustanovila skupaj s kitajskim podjetjem Haidi Energy Technology, ki je bilo ustanovljeno leta 2011 in ima okoli 800 zaposlenih v štirih proizvodnih obratih. Tab ima v podjetju Tab-Haidi 74-odstotni delež, kitajski partner pa 26-odstotnega.

"Skupaj s partnerjem želimo ustanoviti eno izmed vodilnih visokotehnoloških podjetij, ki bo usmerjeno v zelene tehnologije, trajnost in bo na evropskem trgu zagotovilo proizvodnjo kakovostnih in stroškovno učinkovitih produktov najrazličnejšim kupcem," podarjajo v Tabu. Tržni potencial za prodajo na Prevaljah izdelanih litij-ionskih celic vidijo predvsem v različnih shranjevalnikih energije (v hišah, industrijskih objektih), upajo pa tudi na prodor v del trga električne mobilnosti.

Kitajski partner bo za novo proizvodnjo na Koroškem zagotovil tehnologijo, znanje in razvoj, prispevek Taba zajema financiranje proizvodnih prostorov in opreme, obratni kapital in vzpostavitev tekočega poslovanja podjetja. Pri vzpostavitvi proizvodnje na Prevaljah sodelujejo tudi s Kemijskim inštitutom v Ljubljani ter s partnerji iz Italije in Avstrije.

V Tabu sicer že nekaj let v Aziji kupujejo litij-ionske celice in jih sestavljajo v baterije, ki jih prodajajo naprej. Trenutno je na tem področju v Tabu zaposlenih deset ljudi. Ko bo proizvodnja na Prevaljah stekla, pa bodo samozadostni, je dejal Auprih.

Tab je načrte že predstavil na ministrstvih za gospodarstvo in za delo, kjer so po Auprihovih besedah naleteli na pozitivne odzive. V prihodnjih dneh bodo načrte predstavili Lekovim delavcem, pozneje predvidoma tudi širše lokalni zainteresirani javnosti.

Kot je dejal Auprih, od ministrstva za delo pričakujejo predvsem podporo pri birokratskih postopkih in prekvalifikacijah Lekovih zaposlenih, sicer pa projekt po njegovih besedah ne more in ne sme sloneti na državni pomoči, je pa ta dobrodošla. Opozoril je na dogajanje po Evropi, na primer Tabov tekmec v Italiji bo po navedbah Aupriha samo od države dobil 100 milijonov evrov.

"Mi po zakonu o spodbujanju investicij lahko pričakujemo veliko nižjo številko. Kot veste, ta zakon omejuje pomoč na 25 odstotkov od naložbe. Se pravi, če bomo v prvem koraku vlagali 50 milijonov evrov, lahko pričakujemo največ 10, 11 milijonov evrov pomoči," je dejal Auprih.

Nova delovna mesta izjemen doprinos za vso Koroško

Z napovedmi Taba so zadovoljni na Občini Prevalje. "Glede na razmere, ki so bile in ki so zdaj, pozitivno gledamo na razvoj dogodkov na območju Leka in nove proizvodne hale," je za STA dejal župan Matic Tasič. Napovedano zaposlovanje je izjemen plus ne samo za občino Prevalje, ampak tudi za vso Mežiško dolino in Koroško, je dejal Tasič in poudaril, da hkrati na Prevaljah ostaja tudi Lek kot del Novartisovega globalnega operativnega centra.

Podjetje Haidi Energy Technology je po navedbah Taba eden izmed vodilnih visoko tehnoloških proizvajalcev litij-ionskih baterij na Kitajskem, specializirano je za raziskave, razvoj, proizvodnjo in prodajo litij-ionskih baterij.

Skupina Tab je lani poslovala slabše kot v 2019. Prodajna realizacija skupine je s 337 milijonov evrov v 2019 lani upadla na 299 milijonov evrov, dobiček skupine pa s 26 na 22 milijonov evrov. Letošnje poslovanje je boljše. V prvih štirih mesecih je samo družba Tab ustvarila 86 milijonov evrov prihodkov od prodaje, v primerljivem lanskem obdobju pa 75 milijonov evrov.