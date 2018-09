Na neobičajen način do znanja Nemščine!

Oglasno sporočilo

Reimannova metoda je postala konkurenca tradicionalnim jezikovnim šolam, saj se postavi po robu njihovim metodam. Največja prednost je, da lahko količino gradiva, ki je nekoč na tečajih zadostovala za eno leto učenja, sedaj obvladate v kratkem obdobju.

Popularnost Reimannove metode raste in vse več Slovencev se hoče naučiti nemščine prav s to metodo. Že v 2 tednih se lahko prepričaš o njeni učinkovitosti, ne glede na tvojo starost, izobrazbo in talent. Vendar pa se pripravi na eno neprijetno stvar. Čeprav boš opazil izraze ponosa na obrazih svojih družinskih članov, prijateljev in kolegov, ti nihče ne bo verjel, da je bilo za tako poznavanje nemškega jezika potrebnih le 14 dni!

Prični z učenjem sedaj in v samo 14 dneh boš opazil spremembe v vsakdanjem življenju. 14 dni je dovolj, da odstraniš problem, ki se je pojavljal med komunikacijo. 14 dni je obdobje, v katerem se boš naučil dovolj, da bereš članke na spletu. 14 dni je priložnost, da vzbudiš začudenje med svojimi najbližjimi in prejmeš priznanje svojih nadrejenih in sodelavcev.

Nemščine se ni težko naučiti

Ne verjemi tistim, ki trdijo, da je učenje nemščine težko, saj to ni res! Izkoristi poln potencial svojih možganov, saj so bili narejeni, da se prilagajajo in učijo. Ni se ti treba spraševati, ali si dovolj nadarjen, saj nadarjenost ni ključna.

To, kar potrebuješ za učenje nemščine, sta volja in prava metoda učenja. Če nimaš volje, ti ne bo koristila niti najbolj enostavna metoda. Če pa nimaš prave metode, se ne boš premaknil z začetka in boš obtičal na mestu. Nezmožnost normalnega sporazumevanja v nemščini bo postopoma ubijala tvojo voljo in padel boš v začaran krog.

Tukaj nastopi Franz Reimann! Njegova metoda te bo popeljala na pravo pot, saj v nobenem trenutku ne boš izgubil volje do učenja, metoda pa ti bo dala priložnost, da samo v 2 tednih osvojiš nemški jezik. To ti bo dalo še dodaten zagon in motivacijo, saj je metoda hitra, zabavna, učinkovita in dinamična. Ne bo si ti več treba lomiti jezika pri sporazumevanju s tujci. Počitnikovanje v tujih državah ti ne bo več predstavljajo težav.

Kaj je glavni problem drugih metod učenja nemščine?

Vse konvencionalne metode so zmotne glede iste stvari, saj učenje nemškega jezika naredijo veliko težje:

v tebi ne zbujajo želje, da se naučiš tega jezika

in te pripeljejo do tega, da pričneš dvomiti v svoj talent

tako sčasoma resno vplivajo tvojo samozavest.

V vseh konvencionalnih šolah te učijo o jeziku. Ljudje se vpišejo na tečaj, da bi se učili jezika, kako ga razumeti in uporabiti. Poleg tega te na tečajih nihče ne prisili, da se sporazumevaš s tujci, ko pa se znajdeš v tej situaciji, imaš blokado. Težko se spomniš besed, sestavljanje stavkov pa postane prava znanost. S to metodo se ne boš znašel v takih situacijah.

Druga zmota je ta, da nikoli ne boš obvladal tujega jezika, če ne živiš v tem govornem področju. To ni res, saj lahko pričneš govoriti nemško brez napora, s pravim pristopom in dobro metodo. Če z dosedanjimi metodami učenja nisi dosegel rezultatov, tokrat osvoji nemščino z enostavnim receptom za uspeh.

Kakšen je recept uspeha usvajanja nemškega jezika?

Recept za uspešno usvajanje nemškega jezika je upravičeno postala metoda učenja Franza Reimanna. Uspeh ne bo izostal, saj sta za obvladanje nemščine potrebna le 2 tedna. Bi se rad hitro naučil nemščine? Ne izgubljaj časa z raznimi učbeniki, saj niso bili narejeni z namenom, da se hitro naučiš nemškega jezika in v njih ne boš našel te metode.

Metoda Franza Reimanna je popolnoma drugačna od vsega, kar je bilo videno do sedaj. Ta metoda vpliva na tvoje možgane tako, da si z lahkoto zapomnijo vse, kar je potrebno, nove besede pa se bodo povezovale brez težav. V trenutku in brez muke boš obvladal nemški jezik.

V čem je skrivnost Reimannove metode?

Lernelingu je ime, ki ga je Franz Reimann dal svoji 2-tedenski formuli za avtomatično učenje nemščine. Ta knjiga je edinstvena zato, ker izboljša in pospeši pomnjenje zaradi posebnega sistema učenja, ki vzpodbudi uporabo tvojih prirojenih mentalnih sposobnosti.

Konvencionalne metode učenja jezika aktivirajo le del kapacitete tvojih možganov, da pomni in ustvarja asociacije. Ponavadi te metode ne vzpodbujajo teh kognitivnih procesov, saj aktivirajo le majhen del možganskih struktur. Knjiga Lernelingu deluje drugače. Izkoristi 100-% kapaciteto, ki jo imaš, vendar pa "drema" v tvoji podzavesti.

Preprosto povedano, 2-tedenska formula Lernelingu istočasno aktivira desno in levo možgansko polovico. Jezikovni del aktivira levo, medtem ko slika aktivira desno polovico. V takih pogojih celotni možgani delujejo 5-krat bolj učinkovito kot drugače. Rezultat tega so povečane kognitivne sposobnosti, sposobnost pomnjenja novih besed in njihovega povezovanja s slovenskimi ekvivalenti. Te asociacije so tako močne in globoko vtisnjene v spomin, da se tvoji možgani samodejno učijo novih besed.

Ali je učenje z Reimannovo metodo zapleteno?

Ne, saj so lekcije razdeljene na poglavja in so bile zamišljene na poseben način, da bi se možgani lahko hitreje in učinkoviteje učili. Izdelane so po principu, ki se je izkazal za najbolj učinkovitega: najprej vidiš besedo, potem pa šele dobiš razlago.

Učenje z Lernelingu bo potekalo sistematično. Že prvi dan lahko osvojiš okrog 200 besed. Večji napredek je mogoče opaziti po enem tednu, saj bo besednjak postal bogatejši in bolj raznolik. Po 2 tednih izgine psihična blokada, ki ti preprečuje, da se sporazumevaš v tujem jeziku in pričneš se tekoče pogovarjati brez kakršnihkoli težav.

Količina znanja nemškega jezika te bo po enem mesecu učenja presenetila, saj ga boš tako obvladal, kot da bi se ga učil že leta. Ne izgubljaj časa z nekoristnimi večmesečnimi tečaji ter inštrukcijami, enostavno naroči knjigo Lernelingu. Ta knjiga je primerna za vse, obenem pa je tudi zelo enostavna za uporabo.