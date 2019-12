Na domu presenetili na svobodo izpuščenega Bineta Kordeža #video

Leta 2016 je bil nekdanji šef Merkurja Bine Kordež obsojen na sedem let in šest mesecev zapora, a ker je v priporu že preživel leto dni in tri mesece, bi moral na prostost odkorakati sredi leta 2022, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. A Kordež z družino že po polovici prestane zaporne kazni, ki si jo je prislužil z enajstimi kaznivimi dejanji pri poskusu menedžerskega prevzema Merkurja, že ta božič krasi novoletno jelko.

Merfin trgovski center odkupil z denarjem Merkurja

Kordež je kot prvi slovenski tajkun prikorakal pred sodnike leta 2012. Tožilstvo mu je očitalo malverzacije pri preprodaji Merkurjevega trgovskega centra na Primskovem. Tega je Merfin, podjetje vodilnih Merkurjevih menedžerjev, štiri leta pred tem za okoli 10,5 milijona evrov kupilo kar z denarjem, ki jim ga je posodil Merkur. Lastništvo so prek gradbenega podjetja Kograd Idem prodali nazaj Merkurju.

Nekdanji prvi mož Merkurja Bine Kordež, ki je s svojo megalomansko filozofijo menedžerskega odkupa korenito prispeval k bančni luknji, je bil v ponedeljek pogojno izpuščen iz zapora. Foto: STA

"Sem bil dejansko oziroma verjetno na tem stolu obsojen tudi zaradi tega, ker sem za razliko od marsikoga drugega delal preveč pošteno in ker nisem mislil nase," je maja 2013 po obsodbi na prvi stopnji povedal Kordež. Skupaj naj bi za menedžerski prevzem najeli za kar 350 milijonov evrov kreditov, a jim je načrte prekrižala recesija.

Trgovca zapustil s 750 milijoni evrov dolgov

Merkur leto 2009 zaključi z 20 odstotnim padcem prodaje. Kordež je poleti 2010 po 12 letih odstopil in zapustil Merkur s kar 750 milijonov evrov dolgov. Leta 2016 je bil pravnomočno spoznan za krivega zlorabe položaja in ponareditve listin, zaradi česa je bil obsojen na šest let in pet mesecev zapora.

Kordež je poleti 2010 po 12 letih odstopil in zapustil Merkur s kar 750 milijonov evrov dolgov. Foto: Matej Leskovšek

Vrhovno sodišče je sodbo sicer razveljavilo, a do ponovljenega sojenja ni prišlo, ker je Kordež s tožilstvom sklenil sporazum in priznal krivdo v vseh enajstih obtožnicah, s tem pa je sprejel tudi sedem let in pol zaporne kazni. Človek, ki so ga leta 2004 izbrali za menedžerja leta, leto kasneje pa še za gospodarstvenika leta, je tudi po obsodbi nasmejano vztrajal, da se pri spornem poslu ni okoristil: "Hiša, ki sem jo v 30 letih ustvaril, je vse, kar je. Dela se pa neke zgodbe, da imam neke milijone."

Ekipa Planeta obiskala Kordeža

Očitno mu le ni šlo tako slabo, so poročali na Planetu. Sodišče je poleg njegovega uradnega doma v Lescah zamrznilo še rojstno hišo v Kropi, pa hiši v Lancovem in Preserjah, uradno sicer v lasti hčera, kot tudi vikend v Nerezinah na Lošinju, katere lastnica je njegova soproga. Stečajna upraviteljica Merkurja Simona Goriup je uspela na Kordeževo premoženje vpisati za devet milijonov evrov terjatev.

Kordež je zato že leta 2014 ostal brez vile v Lescah, a zakonca nista ostala brez doma. Le nekaj metrov stran, v isti ulici, sta zgradila novo hišo. A zaradi Kordeževih dolgov je okoli 300 tisoč evrov vreden dom uradno zgradila njegova žena Julija Kordež. Kako je več kot dve leti predčasno na svobodi uživati doma v času praznikov, je ekipa Planeta danes hotela vprašati kar Bineta Kordeža. Pred hišo parkirana BMW in toyota sta pričala, da je bil nekdo doma. Kaj se je zgodilo, preverite v zgornjem prispevku.