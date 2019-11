Na dobrih 100 metrih štirje novi hoteli v Ljubljani?

Turizem v Ljubljani v zadnjih letih doživlja rast, kar je spremenilo stanovanjsko strukturo v središču. Vse več lastnikov raje kot za daljše obdobje stanovanja oddaja v kratkotrajen najem, kot ga omogoča Airbnb. Spreminjajo se tudi načrti tistih, ki imajo v lasti večstanovanjske hiše v najožjem središču. Tudi oni bi namesto prenovljenih stanovanj vanje raje privabljali turiste.

Po napovedih in že pričetku nekaterih obnov, bi lahko v prihodnjem letu ali dve turisti svoj oddih v Ljubljani rezervirali tudi v štirih stavbah ob Ljubljanici, ki so med seboj oddaljene slabih 100 metrov.

Na Mestnem trgu prvi gostje že za velikonočne praznike?

Na Mestnem trgu 15 pričakujejo, da bodo hotel z 39 sobami odprli do velikonočnih praznikov prihodnje leto. Vhod v hotel oziroma stavbo je mogoč tudi z druge strani, s Cankarjevega nabrežja ob Ljubljanici, saj sta stavbi združeni, v njej pa bo od 70 do 75 postelj.

"Pravkar se izvaja groba montaža opreme. Če bomo pridni, moramo odpreti pred velikonočnimi prazniki," je dejala Lidija Malerič Kamnikar iz AB arhitekturnega biroja, ki je projektant.

Vmesni lastnik lepo zaslužil

Hotel bo imel na notranjem atriju dvigalo in stopnišče, ponašal pa naj bi se s štirimi zvezdicami.

"Bilo je kar precej dela. Objekt je bilo treba statično sanirati, izvajali so arheološke raziskave, ob tem pa je bila klet zasuta z gradbenim oziroma odpadnim materialom," dodaja Malerič Kamnikarjeva.

Lastnik in investitor stavbe je podjetje The Hotel LJ Andreja Kremljaka, ta je stavbo kupil od Srečka Mrvarja, sicer najbolj znanega kot lastnika verige knjigarne Felix. Omenjeni jo je pred tem leta 2016 odkupil od Mestne občine Ljubljane, po tem, ko jo je skoraj osem let neuspešno prodajal in z njo v letu in pol lepo zaslužil. Od občine jo je kupil za 1,365 milijona evrov, nato pa jo je, kot smo na Siol.net poročali aprila, prodal za nekaj več kot dva milijona evrov.

Kremljak sicer skupaj z Darkom Velikonjo in Blažem Muhičem obvladuje Casino Fortuna.

Po več letih propadanja le obnova

Gradbeni odri okrog stavbe na Čevljarski 1. Foto: Marko Rabuza Nekaj deset metrov stran, na drugi strani Ljubljanice, že nekaj časa traja obnova stavbe, ki je več let kazila podobo mesta. Zunanjost in notranjost stavbe na Čevljarski 1 oziroma Jurčičevem trgu 1 sta bili že močno načeti, v njej pa je do konca leta 2017 delovala le še gostilna Zlata Ladjica.

Lastnik stavbe je podjetje Mestni pristan, ki končanje prenove več kot 350 let stare stavbe napoveduje v prihodnjem letu. Koliko sob in postelj bo v novem hotelu, ne želi razkriti.

Kot je dejala direktorica podjetja Andreja Cirman, je obnova stavbe statično in izvedbeno kompleksna, ob tem pa je stavba tudi pod varstvom kulturne dediščine (od leta 1986). V pritličju stavbe bo še naprej gostinska dejavnost.

Tudi pravnuka ustanovitelja Pivovarne Union se poigravata z idejo o hotelu

Do konca leta naj bi začeli prenovo stavbe Pod trančo 2, nasproti Zlate Ladjice, kjer je v pritličju zlatarna. Večinska lastnika sta Jorg in Hubert Kosler, sicer pravnuka začetnika Pivovarne Union. Stavba je sicer v boljšem stanju kot njena soseda na drugi strani Ljubljanice, lastniki pa se še niso dogovorili, kako bi se lotili obnove oziroma kaj naj bi se po prenovi dogajalo v njeni notranjosti. Po nekaterih podatkih bi lahko uredili stanovanja, apartmajska stanovanja za oddajanje ali pa hotel.

Po picah še hotelske sobe?

Nov hotel napovedujejo tudi v stavbi nad znano ljubljansko picerijo Ljubljanski dvor. Ideja je resnejše temelje dobila po majski potrditvi spremembe prostorskega načrta, po kateri lahko investitor Ivan Kapetanović, sicer tudi lastnik picerije, prazna stanovanja preuredi v hotel. Po poročanju Dnevnika naj bi bilo v njem 24 sob.