Na čelu Petrola začasno prva nadzornica Drobne Popovićeva

Kot je Petrol objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze, je članom uprave Tomažu Berločniku, Roku Vodniku in Igorju Stebernaku mandat prenehal z današnjim dnem, Ika Krevzel Panić pa kot delavska direktorica ostaja članica uprave.

Drobne Popovićeva: Petrol posluje dobro

Do imenovanja nove uprave vodenje družbe v vlogi predsednice uprave prevzema zdajšnja predsednica nadzornega sveta Drobne Popovićeva, ki v tem času ne bo delovala kot nadzornica, še izhaja iz Petrolovega sporočila. Kot je poudarila Drobne Popovićeva, Petrol posluje dobro in bo še naprej deloval po sprejetem poslovnem načrtu.

"Prišlo pa je do pomembnega razhajanja med upravo in nadzornim svetom pri izvajanju sprejete strategije, kar je bil tudi razlog za sporazumno prekinitev mandatov članom uprave. Osnovni vodili pri oblikovanju in izvajanju strateškega načrta še naprej ostajata zagotavljanje poslovne rasti in povečevanje dobičkonosnosti poslovanja ob hkratni zavezanosti trajnostnemu razvoju," je dodala.

Berločnik ponosen na svoje delo

Podrobneje razlogov za odhod uprave v Petrolu v četrtek niso navedli, so se pa v medijih vrstila različna ugibanja. Po nekaterih naj bi bile razlog "napake pri projektu, ki bi zelo spremenil podobo Petrola, kjer je uprava ignorirala opozorila nadzornikov".

Berločnik je po odhodu s četrtkove seje nadzornega sveta po poročanju TV Slovenija dejal, da je ponosen na svoje devetletno delo v Petrolu, ki so ga v tem času uspešno prestrukturirali. Pojasnil je, da so bili razlog za sporazumen odhod z vrha energetske družbe različni pogledi.