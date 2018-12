Multinacionalka prejela okoljevarstveno dovoljenje za obrat v Sloveniji

Agencija za okolje (Arso) je avtomobilski multinacionalki Magna izdala za zdaj še nepravnomočno okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje njene lakirnice v Hočah, so danes sporočili z agencije. Ko bo uradna izdaja dokumenta, ki ga potrebujejo za zagon proizvodnje, potrjena, bodo to objavili na spletu, so še zapisali na agenciji.

Magni bodo z dovoljenjem omogočili dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava brez izpiranja, znaša 395 kubičnih metrov, ter dejavnost površinske obdelave snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil z zmogljivostjo porabe organskih topil 414 ton na leto.

Kaj vsebuje dovoljenje?

Kot so še pojasnili, okoljevarstveno dovoljenje poleg splošnih zahtev vsebuje okoljevarstvene zahteve za emisije snovi v zrak, za emisije snovi in toplote v vode, nekaj zahtev glede ravnanja z odpadki in zahteve za emisije hrupa. Ob tem so v njem okoljevarstvene zahteve v zvezi s preprečevanjem izpustov v tla in podzemne vode ter nekaj drugih ukrepov v zvezi z obratovanjem naprave.

"Gre za pomemben in prelomen dogodek"

Kot so pojasnili predstavniki Magne, gre za pomemben in prelomen dogodek, ki jim bo v primeru dokončne pravnomočnosti omogočil začetek obratovanja v skladu z načrti. Pravico do pritožbe imajo v 15 dneh po dvigu pošte trije stranski udeleženci v postopku - Občina Miklavž na Dravskem polju, Zveza ekoloških gibanj (ZEG) in Regionalno okoljsko združenje okoljevarstvenikov (ROVO).

V Magni so sicer pred kratkim napovedali, da zagon poskusne proizvodnje načrtujejo v začetku leta 2019, redna proizvodnja pa naj bi stekla spomladi. H koncu gre tudi gradnja objektov in urejanje zunanjosti tovarne. Med drugim so zasadili okoli 80 dreves, do zdaj so uredili že približno 24 tisoč kvadratnih metrov zelenih površin, skupaj jih nameravajo več kot 50 tisoč.

Aktivni so tudi na kadrovskem področju, saj so do zdaj zaposlili okoli 140 ljudi. Približno sto jih je zaposlenih v Hočah, okoli 40 pa jih je na usposabljanju v Gradcu. Še pred začetkom testnega obratovanja bodo zaposlili dodatne sodelavce, in sicer v proizvodnji, logistiki in informatiki.

V ozadju aktivnosti za izvedbo druge faze projekta

Obenem v ozadju potekajo tudi aktivnosti za izvedbo druge, še obsežnejše faze projekta, ki vključuje proizvodnjo celotnega avtomobila, a o tem v Magni za zdaj niso preveč konkretni. Njihova uresničitev je namreč odvisna predvsem od naročil njihovih partnerjev, zato je trenutno po njihovem mnenju še prezgodaj za kakršnekoli napovedi.

Dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za omenjeno drugo fazo projekta so medtem že pripravili in jo dostavili Arsu.