Morajo iz Tobačne: Nerazumljivo, da izselijo nekoga, ki je srce območja

Po šestih letih delovanja se mora izseliti eden od začetnikov nove identitete Tobačne. Kreativni center Poligon, ki ima prostore v prvem nadstropju Tobačne 5, je namreč dobil obvestilo, da po koncu letošnjega leta z njim ne bodo podaljšali najemne pogodbe, zato morajo čez dober mesec izprazniti prostore.

"Seveda tega nismo pričakovali. Verjetno, če bi kogarkoli od zdajšnjih najemnikov vprašali, ali pričakujejo, da jim bo lastnik dejal, da bodo prekinili pogodbe, bi rekli ne," po obvestilu, da so lahko v Tobačni le še do konca leta, pravi ena od ustanoviteljev Poligona Eva Matjaž.

Poligon je neodvisna platforma za razvoj neprofitnih in profitnih projektov z namenom opolnomočenja samozaposlenih ustvarjalcev in ustvarjalnih skupnosti.

"Ob materialnih stvareh smo vložili tudi ogromno časa"

Foto: STA Pred šestimi leti, ko so se preselili v Tobačno, je bila stavba le polovično zapolnjena. Takrat so prostore najeli od zdaj propadlega Imosa, ki je šel leta 2014 v stečaj, tako da se v stavbo ni skoraj nič vlagalo.

"Glede na to, da je bil lastnik v stečaju, smo morali vse večje stvari praktično reševati podnajemniki sami. Ob samih materialnih stvareh je bilo vloženega ogromno našega dela in časa. Poligon je zagotovo najlepši prostor v celotni Tobačni, saj smo vložili veliko časa, rok in denarja v njegovo ureditev," razlaga Matjaževa.

"Nerazumljivo, da izselijo nekoga, ki je srce nekega območja"

Leta 2012, ko so se vselili v prostore, so tam od večjih najemnikov domovala le upravna enota in zavod za varstvo narave.

"Zdaj pa je celotna stavba polna. To kaže, kakšno moč imamo, da za sabo potegnemo akterje. Z urbanisti, s katerimi smo se pogovarjali, pravijo, da je popolnoma nora odločitev, da se nekdo odloči, da izseli nekoga, ki je srce nekega območja," dodaja Matjaževa.

Spremembe so se začele z novim lastnikom

Spremembe so se zgodile s spremembo lastništva Tobačne. V septembru je po odločitvi sodišča projekt z 49 zemljišči (okrog 86 tisoč kvadratnih metrov veliko območje) dokončno kupilo podjetje Tobačna center, ki je bilo ustanovljeno lansko poletje, za njim pa stoji črnogorski podjetnik Alen Sijarić.

Foto: STA

"To je seveda njihova pravica, saj so lastniki. Na zahodu bi bil vsak lastnik oziroma investitor vesel takšnega centra, kot je Poligon. Da imaš takšen center že razvit in umeščen v prostor, še preden si praktično začel graditi projekt," meni Matjaževa.

Večkrat so poskušali priti v stik z novim lastnikom, vendar brez uspeha. "Praktično nimamo nobenih informacij. Noben od najemnikov prostorov Tobačne 5 ni spoznal novih lastnikov. Vsi na Tobačni 5 so v negotovem položaju," razlaga Matjaževa.

Prostore bodo uporabili za svojo pisarno

Kreativni center Poligon je edini, ki je dobil obvestilo o nepodaljšanju pogodbe. Novi lastnik si bo tam uredil prostore za poslovanje oziroma za začetek del, povezanih z nadaljevanjem projekta Tobačna mesto, kar Matjaževe ne čudi, saj meni, da so njihovi prostori verjetno najlepši v celotni stavbi.

Foto: STA "Obenem pa bi bil lahko ravno to tudi opomnik, da bi bilo takšne najemnike, ki znajo tako privlačno urediti prostor, mogoče bolje imeti za strateške partnerje pri razvoju območja, kot pa jih postaviti na cesto," meni.

"V kompleksu Tobačna ni drugih, za nas ustreznih poslovnih prostorov, zato žal nismo mogli podaljšati najemne pogodbe centru Poligon," pa nam je na izbiro prostorov odgovoril Sijarić.

Ob tem dodaja, da bi Poligon v prihodnosti znova povabili, ko bodo sanirali objekte.

"Znotraj kompleksa Tobačna sta še dva večja objekta, ki pa ju bomo v celoti sanirali in tam bomo lahko ponudili prostore tudi centru Poligon," pravi Sijarić o morebitnem prihodnjem sodelovanju s Poligonom.

Sijarić napoveduje, da se bo s preostalimi podnajemniki sestal v prihodnjem mesecu in jim predstavili načrt sanacije objekta Tobačna 5 ter jih povabili k sklenitvi nove pogodbe.

"Nismo klasičen najemnik"

Do končanja projekta Tobačna mesto bo zagotovo preteklo še nekaj let, ekipa Poligona pa potrebuje prostore z novim letom, če želijo nadaljevati svoje delo, saj bi zaprtje za dalj časa močno ogrozilo njihov obstoj.

"Nismo klasičen podnajemnik. Ob programu, ki ga ustvarjamo, imamo še veliko uporabnikov naših prostorov. Prostore uporabljajo samozaposleni. Za oddajanje smo se odločili, da pridejo samozaposleni iz svojih dnevnih sob in da ne ostanejo v stanovanju," o tem, kako naprej, pravi Matjaževa.

Foto: STA

V Poligonu se na teden zvrsti okrog 500 ljudi, program pa so imeli načrtovan že do prihodnjega junija. Na vprašanje, kako naprej, Matjaževa za zdaj še ne pozna odgovora. Poziva tudi občino in državo.

"Takšna dejavnost oziroma naše poslanstvo se ne more izvajati zunaj centra Ljubljane. Tukaj je koncentracija ljudi. Ljudem se ne da zvečer daleč hodit na dogodke. Odločevalci na mestni in državni ravni vedo, kaj se je zgodilo. Tudi vedo, da so lahko na potezi. Mislim, da s svojimi pametnimi strategijami. Morali bi se tudi vprašati, kakšno bo mesto z vsemi temi nadstandardnimi stanovanji in pa številnimi turističnimi kapacitetami," še pravi Matjaževa.

Kar se je zgodilo Poligonu, se bo tudi na Kersnikovi

Matjaževa opominja, da se je podoben primer, kot se je zgodil njim, pred časom odvil tudi najemnikom prostorov na Kersnikovi. "Podoben primer se bo zgodil tudi na Kersnikovi, kjer se je lastnik odločil, da bo naredil hotel. Tam imajo prostore številni ustvarjalci in nevladne organizacije," opozarja.

"Za mesto so prostori, kot je Tobačna, pomembni. Nova sodelovanja, ki prerasejo v podjetja, ki bodo čez nekaj let zaposlovala mogoče tri, mogoče pa trideset ali tristo ljudi, se ne začnejo v dragih novih poslovnih stavbah, pač pa v starih in poceni prostorih. Garažah in halah. Nove ideje imajo v takšnih okoljih možnost razvoja in preizkušanja novih modelov, izmenjava idej in informacij pa je bolj intenzivna. V ekonomskem jeziku bi lahko rekli, da je stopnja rasti v takšnih okoljih višja kot v urejenih poslovnih stavbah." Na novico o odhodu Poligona iz Tobačne so se odzvali tudi v Inštitutu za politike prostora . "Nočemo reči, da je Tobačna mesto slab ali dober projekt, in ne vemo, ali bo mestu doprinesel več ali manj, kot mu Tobačna doprinese taka, kot je danes. Lahko pa rečemo, da bo za mesto slabo, če kreativna scena, ki se je v Tobačni razvila v zadnjih petih letih, ugasne," so med drugim zapisali.Nekaj zanimivih odsekov:"Tako kot je bil Poligon pionir nove identitete Tobačne, bo očitno tudi prvi, ki bo moral Tobačno zapustiti," so zapisali."Tako kot je Poligon v Tobačno pritegnil tehnološka in ustvarjalna podjetja, posameznike in skupnosti, mu bodo ti sledili tudi pri odhodu iz prostorov v Tobačni. Ne iz navezanosti, pač pa zato, ker se bodo ti prostori slej ko prej podražili, izgubili bodo del šarma starih stavb, z odhodom znatnega dela kreativcev pa predvsem okolje, v katerem se zlahka najde sodelavce in sogovornike.""Za mesto so prostori, kot je Tobačna, pomembni. Nova sodelovanja, ki prerasejo v podjetja, ki bodo čez nekaj let zaposlovala mogoče tri, mogoče pa trideset ali tristo ljudi, se ne začnejo v dragih novih poslovnih stavbah, pač pa v starih in poceni prostorih. Garažah in halah. Nove ideje imajo v takšnih okoljih možnost razvoja in preizkušanja novih modelov, izmenjava idej in informacij pa je bolj intenzivna. V ekonomskem jeziku bi lahko rekli, da je stopnja rasti v takšnih okoljih višja kot v urejenih poslovnih stavbah."

Kako je Sijarić prišel do lastništva?

Potem ko je propadel Imos, je stečajni upravitelj Grega Erman podpisal prodajno pogodbo z avstrijsko družbo EWO Bauträger. Še preden je bil posel končan, je predkupno pravico želel uveljavljati Igor Pezdirc, ki je bil lastnik dveh od 49 parcel znotraj Tobačne, zadeva pa se je nato preselila na različna sodišča.

Foto: STA Ustanovno sodišče je na koncu odločilo, da ima prav Igor Pezdirc in da lahko uveljavlja predkupno pravico. Tobačno je tako kupilo podjetje Tobačna center, ki je v 100-odstotni lasti odvetniške družbe Zaman in partnerji, direktor podjetja pa je Alen Sijarić. Za Tobačno so odšteli 25 milijonov evrov.

Črnogorski podjetnik trenutno končuje stanovanjsko-poslovni kompleks v Budvi, ki naj bi bil vreden okrog 60 milijonov evrov.

"V projekt grem, ker se mi zdi dobra priložnost, in menim, da si po več letih praznine tudi Ljubljana na tem območju zasluži nekaj dobrega," je pred letom Sijarić dejal za Finance.