Moja dejavnost – spletni imenik, ki vam pomaga osvojiti lokalne kupce

Na trg novi poslovni subjekti v vseh dejavnostih ter s ponudbami najrazličnejših izdelkov in storitev stopajo vsak dan. Privabljanje strank v vse večji konkurenci je zato vse težje. Kako naj se podjetje izpostavi, da je vidno, najdeno in izbrano v celotni digitalni sferi, ostaja eno najbolj aktualnih vprašanj.

Za podjetje vseh velikosti in v vseh dejavnosti ima že od 2013 pravi odgovor poslovni imenik Moja dejavnost.

Kaj je spletni poslovni imenik Moja dejavnost

Vsako podjetje dela s ciljem, da pridobi čim več strank in brez vidnosti na spletu to danes preprosto ni več mogoče. Tudi če želite povečati le fizične obiske kupcev v vaši poslovalnici, bodo pot do nje ali delovni čas poiskali na spletu.

Mnoga podjetja na začetku pa tudi tista, ki želijo od trženja več, vedo, da obstajajo različni načini, da se izpostavijo. Eden najuspešnejših in morda tudi najnujnejših za vidnost med spletnimi iskanji je registracija podjetja v spletni poslovni imenik, kar že 10 let v Sloveniji ter še štirih državah na Balkanu zagotavlja Moja dejavnost.

Gre za ogromno spletno baza ponudnikov storitev in izdelkov v 13 kategorijah in več kot 200 podkategorijah, med katerimi so Gradbeništvo in nepremičnine, Avto-moto in prevozi, Turizem in gostinstvo, Lepota in nega, Industrija in obrtništvo …

Imenik pomaga uporabnikom najti, preveriti in stopite v stik s tistimi mojstri, profesionalci, strokovnjaki oziroma ponudniki, ki jih potrebujejo. Omogoča:

Hitro pridobiti kontaktne podatke, naslov (zemljevid) in informacijo o delovnem času

Enostavno primerjavo ponudnikov v isti dejavnosti in na isti lokaciji

Pošiljati povpraševanja izbranim ponudnikom popolnoma BREZPLAČNO

Kaj za vas naredi Moja dejavnost?

Z desetletjem izkušenj v trženju in oglaševanju in več deset tisoč strankami v regiji lahko ustvarjanje spletnih vsebin v celoti prepustite nam ali pa v svoj profil podjetja sami dodate želene informacije. Ves čas trajanja storitev vam je na voljo brezplačna tehnična podpora, ki vam pomaga ali za vas ureja kontaktne podatke, fotografije referenc ipd.

Z vnosom profila v poslovni imenik dobi vaše podjetje dodaten kanal za nagovarjanje ciljnih skupin oziroma priložnost, da ustvarite novo bazo (potencialnih) strank.

Ena najpomembnejših prednosti pa je prejemanje povpraševanj. Obiskovalci portala lahko popolnoma BREZPLAČNO oddajo neomejeno število povpraševanj. Ko povpraševanje prejme vaše podjetje, ste o tem takoj obveščeni po e-pošti, do celotne vsebine pa dostopate iz svojega profila, kjer sami odločate o ponudbi, ki jo boste posredovali, in o dogovoru s stranko.

Osvojite lokalni trg

Ker je cilj iskanja na Moja dejavnost, da ljudje najdejo hitro, ugodno, a dobro, je iskanje omogočeno po različnih kriterijih, skoraj vedno pa pomembno vlogo igra lokacija.

Dobrega frizerja v Ljubljani ne obiščejo tisti iz Gorenjske, prav tako se na menjavo gum v Maribor ne pripeljemo iz Obale. Ko govorimo o velikih gradbenih projektih so razdalje manj pomembne, a načeloma večja razdalja pomeni večje potne stroške.

Zato portal Moja dejavnost omogoča, da nagovorite ljudi iz svoje neposredne bližine ter s tem povečate možnost obiska in na koncu odločitve za nakup oziroma sodelovanje.

Je pred vami izziv, kako osvojiti trge na Balkanu? Naj vam pomagajo lokalni poslovni imeniki Moja dejavnost v Srbiji, BIH, Črni gori in na Hrvaškem.

Spletna reklama od ust do ust

Ko potrebujemo storitev, se radi zanesemo na priporočila, ocena oziroma mnenja drugih. Ni važno, ali gre za računovodski servis, vulkanizerstvo, ambulanto, iščemo najboljše.

Običajno najprej povprašamo prijatelje. A kaj, če ne poznamo nikogar, ki je že sodeloval z dobrim vodovodarjem? Kaj, če imamo bolj zahtevno prenovo stanovanja kot prijatelj in nismo prepričani, da bo mojster opravil enako dobro?

Pred odločitvijo, kupci preverjajo tudi ocene izvajalcev, ponudnikov, ki so dostopne na spletu, zato kot vsak zanesljiv spletni poslovni imenik tudi Moja dejavnost omogoča deljenje izkušenj s posameznimi podjetji. Tako je iskanje hitrejše, odločitve lažje in kupci povezani s pravimi ponudniki.

Prihranite čas in denar za spletno oglaševanje

Ko ste enkrat vpisani v poslovni imenik Moja dejavnost, profil vašega podjetja na njem ostane, zato je dolgoročno najugodnejša rešitev, da ste vedno prisotni na spletu. Ostali načini (e-mail in vsebinski marketing, socialna omrežja, oglasi na klik) terjajo mnogo več denarja oziroma zahtevajo več angažiranja, znanja, časa z vaše strani ali strani vaših zaposlenih.

Če torej iščete ugoden, a učinkovit način, da v poplavi ponudbe kupci iz vaše bližine pridejo k vam, je registracija le še klik stran.

