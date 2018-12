MK Group nagrajuje družine zaposlenih

Oglasno sporočilo

Tako kot v preteklem letu so tudi letos nagradili svoje zaposlene, ki so v letu 2018 postali starši. Novopečenim staršem so skupno namenili 70 tisoč evrov, ob tej priložnosti pa so v ponedeljek, 17. decembra 2018, v hotelu Sheraton v Novem Sadu, organizirali tudi srečanje s predsednikom MK Group Miodragom Kostićem.

Iz Slovenije so štirje zaposleni v hotelu Kempinski Palace Portorož, ki deluje pod okriljem MK Group od leta 2008, letos postali starši in prejeli nagrado.

Ob tej priložnosti je predsednik MK Group Miodrag Kostić poudaril:

"MK Group je vodilno podjetje že 35 let. Za stabilnim poslovnim sistemom so zavzeti ljudje, ki so jamstvo naše uspešnosti. Ponosen sem na vseh 7000 zaposlenih in vesel, da so z nami poleg sodelavcev iz Srbije tudi kolegi iz Slovenije, Hrvaške in Črne gore. V MK Group so zaposleni del družine in zato nam je pomembno, da so zadovoljni in motivirani."

"Kadarkoli pride kakšen naporen dan, so otroci tisti, ki dajejo moč in motivacijo. Zelo cenim, da je MK Group to prepoznala in nagradila družine. Vesel sem, da delam za podjetje, ki tudi na tak način daje podporo zaposlenim," je dejal Marko Jelić, zaposlen v portoroškem hotelu Kempinski Palace Portorož.

Kot ena najmočnejših regijskih skupin, ki poslujejo na področjih kmetijstva, financ in turizma, MK Group nadaljuje z zagotavljanjem podpore zaposlenim, da bi pripomogla k zvišanju rodnosti in s svojim primerom spodbudila tudi druge, da to temo prepoznajo kot družbeno pomembno in jo vključijo tudi v svoje delovanje. MK Group je tudi lani namenila 70 tisoč evrov za podporo velikim družinam zaposlenih.

Video izjava predsednika MK Group Miodraga Kostića:

Naročnik oglasnega sporočila je MK Group.