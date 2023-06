Minister Han in predsednik Lombardije o krepitvi gospodarskih vezi

Z Lombardijo je Slovenija lani ustvarila rekordnih 3,23 milijarde evrov trgovinske menjave, kar pomeni 28-odstotno rast v primerjavi z letom 2021. Regija skupaj z deželami Benečijo, Emilijo-Romanjo in Furlanijo-Julijsko krajino pomeni 75 odstotkov slovenske blagovne menjave z Italijo, so v sporočilu za javnost pojasnili na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport.

Minister Matjaž Han je Lombardijo označil za enega od štirih motorjev Evrope in gospodarsko najpomembnejšo regijo Italije. "Že zdaj je tudi ena od pomembnejših partneric slovenskega gospodarstva. Glede na odličnost in perspektivo te dežele si želimo poglobiti svoje gospodarsko sodelovanje," je po srečanju dejal Han.

Minister si krepitev sodelovanja med drugim želi na področju vesoljskih tehnologij, kjer ima Slovenija z Italijo že podpisano pismo o nameri s ciljem sodelovanja pri miroljubni uporabi vesolja. Priložnosti Han vidi tudi v lesarski industriji, kjer je Italija, predvsem Lombardija, najpomembnejša izvozna partnerica Slovenije, ter na področjih krožnega gospodarstva ter medicine.

"Ta področja so pomembna tako za Lombardijo kot Slovenijo, zato si želimo poglobiti obstoječe vezi ter vzpostaviti nove," je dejal.

Slovenska gospodarska delegacija jeseni v Lombardijo

Fontana je na srečanju dosedanje odnose med Slovenijo in Lombardijo označil za zelo dobre. Kot je dejal, sta z ministrom na srečanju govorila tudi o političnih temah in o marsikateri delita iste poglede.

"Mislim, da bo to koristno za naše nadaljnje sodelovanje v Evropski uniji, v katero oba verjameva in upava, da bo postala vedno bolj pomembna na svetovni ravni," je povedal Fontana in dodal, da se veseli gostovanja slovenske gospodarske delegacije, ki bo predvidoma jeseni obiskala Lombardijo.

V Lipici tudi Pahor

Predsednik gospodarsko najpomembnejše italijanske dežele se je v okviru dogodka v Lipici sestal tudi z nekdanjim predsednikom republike Borutom Pahorjem.

Pahor je na družbenem omrežju zapisal, da se je s predsednikom Lombardije prvič srečal septembra 2021 med obiskom Milana. Takrat ga je povabil, naj skupaj z deželno gospodarsko delegacijo obišče Slovenijo, kar se je danes tudi zgodilo.

Kot so pojasnili na ministrstvu, je Italija v okviru internacionalizacije prioritetni trg za slovensko gospodarstvo z vidika blagovne, storitvene, investicijske in turistične menjave.

Slovenija več kot 10 odstotkov svoje vse zunanje trgovinske menjave ustvari prav z Italijo. Lani je menjava med državama znašala 13,22 milijarde evrov, od tega je slovenski izvoz znašal 6,3 milijarde evrov in uvoz 6,9 milijarde evrov.

Konec leta 2021 so slovenske naložbe v Italiji znašale 120,9 milijona evrov, italijanske nalože v Sloveniji pa 1,27 milijarde evrov.

Italijanski turisti so lani v Sloveniji ustvarili 434 tisoč prihodov in dobrih 916.300 prenočitev, kar Italijo uvršča na drugo mesto po obisku tujih turistov v Sloveniji.

Lombardija predstavlja osem odstotkov vse površine države in 17 odstotkov prebivalstva, zagotavlja pa četrtino bruto domačega proizvoda in 27 odstotkov vsega izvoza Italije. V Lombardiji ima sedež 33 odstotkov vseh italijanskih multinacionalk in 45 odstotkov tujih multinacionalk, so še poudarili na gospodarskem ministrstvu.