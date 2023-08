Milijardni posel: Savdijci prihajajo v Evropo, tudi v Slovenijo

Medijska in telekomunikacijska skupina United Group s sedežem v Amsterdamu, ki je prek telekomunikacijskega operaterja Telemach, več medijskih hiš in platforme Shoppster prisotna tudi v Sloveniji, je zaključila prodajo 100 odstotkov svoje infrastrukture mobilnih stolpov v Bolgariji, Sloveniji in na Hrvaškem. Kupec je savdsko podjetje Tawal. Dogovor o prodaji sta družbi sklenili aprila letos, posel pa je bil zaključen prejšnji teden. Čisti izkupiček iz transakcije je znašal 1,22 milijarde evrov.

Kot so v današnjem sporočilu za javnost pojasnili v skupini United Group, bo izkupiček namenjen za celotno poplačilo nepodrejenih zavarovanih obveznic družbe v višini 525 milijonov evrov za leto 2024 in nepodrejenih zavarovanih obveznic v višini 550 milijonov evrov za leto 2025.

Preostali znesek bo usmerjen v nadaljnjo krepitev denarnega in likvidnostnega položaja skupine United Group. Kot so še navedli, se bo likvidnost družbe dodatno okrepila z dodatnimi plačili družb TowerCo v višini 29 milijonov evrov kmalu po zaključku transakcije. Po odplačilu glavnice in natečenih obresti za obveznice za leti 2024 in 2025 bo skupni pozitivni učinek na likvidnost družbe znašal 168 milijonov evrov, ocenjujejo.

Sklenjeni posel predstavlja prvo naložbo družbe Tawal v evropski telekomunikacijski panogi. Tawal, ki je del skupine savdskega telekoma, je največji ponudnik integrirane IKT-infrastrukture v regiji Bližnjega vzhoda in Severne Afrike, v lasti pa ima več kot 21.000 stolpov, pojasnjujejo v United Group.

"Za skupino United Group je to nadvse uspešen posel"

United Group in njene hčerinske družbe bodo ostali osnovni najemnik stolpov, ki so zajeti v transakciji. Skupina je zato sklenila dolgoročno krovno pogodbo o storitvah z dvajsetletnim začetnim obdobjem in samodejnimi osemletnimi podaljšanji. Prav tako so sklenili pogodbo o zagotavljanju kakovosti storitev, ki bo tudi po zaključku transakcije omogočala nadaljnjo nemoteno uporabo infrastrukture telekomunikacijskih stolpov, so izpostavili.

"Za skupino United Group je to nadvse uspešen posel, saj nam omogoča, da sprostimo kapital iz obstoječih infrastrukturnih sredstev, ki niso ključna za poslovanje, obenem pa lahko izkoristimo ugodna vrednotenja sredstev na področju komunikacijskih stolpov," je zaključek prodaje komentirala glavna izvršna direktorica skupine United Group Victoriya Boklag.

United Group, ki je od 2019 v lasti britanske investicijske družbe BC Partners, je telekomunikacijski in medijski operater v jugovzhodni Evropi. Skupina ima skoraj 15.000 zaposlenih, storitve in izdelke pa zagotavlja več kot 15 milijonom uporabnikov v osmih državah. Njeni letni prihodki po zadnjih podatkih dosegajo 2,7 milijarde evrov, poslovanje za lani bo po napovedih znano v ponedeljek.



V Sloveniji v okviru skupine poslujejo telekomunikacijski operater Telemach, spletni portal N1, športna televizija Sportklub, medijska hiša Adria Media in platforma za spletno poslovanje Shoppster.