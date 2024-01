Mercator dvignil plače

Največji slovenski trgovec Mercator, ki je obenem tudi največji zaposlovalec v državi, je 1. januarja dvignil osnovne bruto plače na vseh delovnih mestih v podjetju. V povprečju je zvišanje sedemodstotno, na najbolj razširjenih delovnih mestih v prodaji in logistiki pa več kot desetodstotno, so sporočili iz podjetja.

Za delovna mesta prodajalec, komisionar in voznik, ki predstavljajo skoraj polovico zaposlenih, se bo osnovna bruto plača z zdajšnjih 1.100 evrov dvignila na 1.270 evrov.

Z zvišanjem osnovnih bruto plač bodo ohranjena tudi plačna razmerja med delovnimi mesti. V povprečju tako zvišanje pomeni za sedem odstotkov višje osnovne bruto plače v največjem slovenskem trgovcu, ki bo za stroške dela letos po načrtih namenil več kot 18 milijonov evrov dodatnih sredstev.

"Leto 2024 smo začeli z vlaganji v zaposlene, v konkurenčnost Mercatorja in krepitev strateškega sodelovanja z lokalnimi dobavitelji. Prepričani smo, da bomo s povišanjem osnovnih bruto plač za vse zaposlene uspešno dosegali svoje poslovne cilje in tudi v prihodnje zagotavljali poslovno rast in razvoj Mercatorja," so v podjetju ob tem navedli predsednika uprave Tomislava Kramarića.

Po grožnji sindikata plače dvignili tudi v Tušu

V trgovcu, ki je po podatkih iz zadnjega objavljenega letnega poročila ob koncu 2022 v povprečju na ravni družbe Poslovni sistem Mercator zaposloval nekaj več kot 8.400 oseb in je s tem največji posamični zaposlovalec v državi, so plače dvignili kmalu po tistem, ko so v tekmecu Engrotuš po grožnji sindikata z enodnevno opozorilno stavko na zadnji delovni dan leta predstavniki zaposlenih z vodstvom dosegli dogovor o dvigu plač.

Po njem bodo prejeli po 120 evrov višje osnovne plače. Osnovna bruto plača delavcev v trgovinah je tako po novem 1.180 evrov, vodje izmen in oddelkov bodo prejeli še 50 evrov dodatka.

Nezadovoljni z obravnavo delavcev v trgovini in s pogajanji z delodajalci o prihodnji ureditvi odnosov med socialnimi partnerji v panogi, potem ko bo konec leta prenehala veljati obstoječa panožna kolektivna pogodba, so tudi v krovnem Sindikatu delavcev trgovine Slovenije.

V sindikatu so decembra med delavci v dejavnosti začeli zbirati tudi podpise pod peticijo za dostojno plačilo in delo v trgovini, ki bi pomenila tudi podporo za morebitno stavko v sektorju. Tega po sklenitvi aneksa k obstoječi kolektivni pogodbi, ki se dotika tudi višine plač, decembra niso dosegli, pogajanja o novi pogodbi pa se nadaljujejo.