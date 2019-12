Megalomanski nepremičninski projekti, ki bi povsem spremenili del prestolnice

Ob Celovški cesti v Ljubljani se v prihodnjih letih obetajo številne novogradnje. Nekatere so v nizkem štartu, nekatere le na papirju. Če bi se vse uresničile, bi nastalo več kot tisoč novih stanovanj in številni poslovni prostori, ki bi povsem spremenili trenutno podobo Šiške.

Bellevue Living s 70 stanovanji

Nasproti Hale Tivoli, kjer je več kot stoletje domovala gostilna Keršič, je vse pripravljeno na začetek gradnje soseske Bellevue Living. Dvema starejšima stolpnicama med Lepodvorsko in Žibertovo ulico se bo pridružil poslovno-stanovanjski kompleks s prav tako dvema 16-nadstropnima stolpičema. Investitorji obljubljajo širok spekter 70 stanovanj, od penthousov do stanovanj za samske.

Stanovanjsko-poslovna soseska Bellevue Living Foto: Bellevue Living Pritličje je zasnovano kot nakupovalna galerija s pokrito ulico in osrednjim pokritim atrijem, kjer je predviden supermarket in več manjših lokalov. Na ozeleneli strehi je predviden otroški park. Začetek gradnje, več podrobnosti projekta in okvirne cene stanovanj investitorji napovedujejo v začetku novega leta. Gradnja naj bi bila končana v dveh letih.

Na nekdanjem zemljišču Motomata potencial za 150 stanovanj

Le lučaj severneje, za gostilno Casa del Papa in slaščičarno Mihalek, so pred kratkim porušili še zadnji večji objekt. S Celovške ceste se je tako odprl pogled na 4.700 kvadratnih metrov veliko zemljišče v lasti družbe NLB Leasing, kjer je predvidena gradnja poslovno-stanovanjskega kompleksa.

Zemljišče nekdanjega podjetja Motomat je v lasti NLB Leasinga. Ta načrtov noče razkriti. Foto: Ana Kovač Skladno z veljavnim občinskim prostorskim načrtom (OPN) je na teh zemljiščih dovoljena gradnja 14-nadstropnih stolpnic (pritličje + medetaža + 11 nadstropij + 2 etaži stanovanj s terasami). Podrobnejšo gradnjo mora sicer še določiti občinski podrobni prostorski načrt (OPPN). Območje ima tako potencial za 149 stanovanj in 1.700 kvadratnih metrov poslovnih prostorov. V kletnih etažah je predvidenih 360 parkirnih mest.

Čez cesto še 200 stanovanj

Na drugi strani Ulice Milana Majcna, vse do Gasilske ceste, zeva sedem tisoč kvadratnih metrov velika površina, kjer prostorski načrti predvidevajo še en poslovno-stanovanjski objekt.

V leta 2015 sprejetem OPPN je predvidenih več kot 200 stanovanj in številni poslovni prostori, ki naj bi bili po prvotnih načrtih v dveh med seboj povezanih objektih v obliki ležeče črke L. En stolpič naj bi imel osem, drugi pa deset nadstropij.

Prostorski prikaz predvidene zazidave poslovno-stanovanjskega kompleksa med Ulico Milana Majcna in Gasilsko cesto (na sliki levo je objekt obarvan rumeno-sivo).

In že smo na lokaciji tržnice Šiška, kjer so načrti še bolj ambiciozni in naj bi se po poročanju časnika Dnevnik znova premikali z mrtve točke. Idejna zasnova iz leta 2016 predvideva tri 12-nadstropne stolpnice, pri križišču Celovške in Drenikove ceste pa celo 17-nadstropno stolpnico, visoko skoraj 60 metrov. V tej je predviden hotel, v treh stolpnicah pa še okoli 300 stanovanj.

Idejna zasnova poslovno-stanovanjskega kompleksa na območju tržnice Šiška Foto: API arhitekti

V najvišjih stanovanjskih stolpnicah v državi 220 stanovanj

Stanovanjsko-poslovni projekt Celovška dvojčka ob soseski Celovški dvori predvideva 220 stanovanj ter trgovinski in poslovni del v pritličju. Investitor, podjetje Spektra Invest v solasti Izeta Rastoderja, je v začetku leta začel sanacijo gradbene jame in jo pripravil na začetek gradnje najvišjih stanovanjskih stolpnic v državi.

Stanovanjsko-poslovni kompleks Celovška dvojčka Foto: Spektra Invest

Visoki bosta 85 metrov, imeli bosta 21 nadstropij. Trenutno po zatrjevanju investitorja izbirajo glavnega izvajalca del, dela pa stojijo. Gradnja naj bi trajala leto in pol.

Le nekaj sto metrov stran še 220 stanovanj

Streljaj stran, na vogalu Rakuševe ulice in Ceste Ljubljanske brigade, pa slovaška družba Corwin v prvi polovici prihodnjega leta napoveduje začetek gradnje štirih 16-nadstropnih stolpnic z 221 stanovanji.

Stanovanjska soseska Kvartet Foto: Corwin Soseska Kvartet bo ponujala vse od enosobnih do štirisobnih stanovanj, večina jih bo imela lože, v zgornjih petih etažah pa bo večji del stanovanj imel tudi terase. 33 stanovanj bo namenjenih starejšim in gibalno oviranim. Gradnja naj bi trajala dve leti in pol.