Mednarodno podjetje v Sloveniji išče nove kadre

Trajnostno naravnana podjetja med najbolj zaželenimi delodajalci

Tako v svetu kot tudi v Sloveniji si zaposleni na delovnem mestu najbolj želijo dober odnos s sodelavci. Visoko na lestvici prioritet kotirajo stabilnost delodajalca, ki zaposlenim predstavlja varnost, možnosti za osebni in karierni razvoj ter vrednote podjetja. Prav pri zadnjih sta vse bolj pomembni okoljska ozaveščenost in trajnostna naravnanost podjetja. Vse to zaposlenim in iskalcem novih zaposlitev nudijo pri Knauf Insulation.

Vodilni na področju izolacijskih rešitev

Vsakdo, ki je gradil ali prenavljal svoje domovanje, zagotovo pa tudi preostali so že slišali za Knauf Insulation. Gre za podjetje, ki je eno najbolj cenjenih in prodajanih svetovnih podjetij na področju izolacijskih materialov. Ponašajo se z več kot 500 zaposlenimi, ki jih odlikujeta strokovnost in motiviranost, da skupaj s podjetjem razmišljajo izven okvirjev, ustvarjajo razvojne impulze, spodbujajo izboljšave in skrbijo za varnost. Podjetje, ki na krilih tradicije posluje globalno, s trajnostno naravnanostjo in zagotavljanjem krožnega gospodarstva, svojim strankam nudi energetsko učinkovitost in kakovost bivanja. Hkrati pa vrsto ugodnosti nudi tudi svojim zaposlenim, saj veliko pozornosti namenjajo skrbi za zaposlene in okolju, v katerem delujejo.

Od izolacijskih rešitev do poslovanja z najmanjšim okoljskim odtisom

Podjetje Knauf Insulation ima sedež v Škofji Loki, kjer sta tudi njihov proizvodni obrat in Knauf Insulation Experience Center. Gre za objekt, ki obiskovalcem omogoča ogled primera gradnje, ki je s pomočjo produktov Knauf Insulation grajen na trajnostni način. Obiskovalci si lahko ogledajo, preizkusijo ali testirajo praktično vgradnjo izolacije ali pa si s pomočjo sodobne digitalne tehnologije ogledajo sodobne trajnostne rešitve, ki jih ponuja podjetje Knauf Insulation.

V podjetju trajnostne rešitve iščejo na vsakem koraku, dokaz zato je tudi ena večjih sončnih elektrarn v Sloveniji, ki se razteza po strehah njihovih proizvodnih in skladiščnih objektov.

Sodobne in trajnostne arhitekturne rešitve podjetja Knauf Insulation

V Knauf Insulation neprestano iščejo nove rešitve za višjo energetsko učinkovitost in kakovost bivanja ter rešitve za zeleno infrastrukturo v urbanih središčih. Odličen primer je slovenska inovacija Urbanscape, s katero so pri Knauf Insulation uspeli še dodatno nadgraditi svoj vpliv na trajnostni razvoj okolja in krožno gospodarstvo.

Inovacija zajema sistem zelenih streh, zelenih sten, urejanja okolice in ozelenitve v prometu. Njihove zelene rešitve v urbana okolja vračajo element narave, ki predstavlja rešitev za težave, povezane z mestnimi toplotnimi otoki in s kakovostjo zraka v mestih ter z odvajanjem padavinskih voda. Poleg tega vplivajo na estetiko stavb, na dobro na počutje in kakovost bivanja uporabnikov stavb.

Zaposlenim prijazno podjetje, ki omogoča delo od doma in sofinanciranje rekreacije

Prosta delovna mesta v mednarodnih korporacijah so zaradi vseh ugodnosti, ki jih, za razliko od manjših podjetij, velika podjetja lahko nudijo zaposlenim, hitro zasedena. Ko vidite razpis za delo, ki vam ustreza, ne odlašajte, ampak zgrabite priložnost.

V podjetju Knauf Insulation so ljudje vedno na prvem mestu. Zaposlenim med drugim ponujajo: stabilnost podjetja,

delo v mednarodnem okolju,

možnost kariernega razvoja,

možnost osebnega razvoja,

izobraževanje,

mentorstva in coachingi,

možnost dela od doma,

sofinanciranje rekreacije,

preventivne zdravstvene preglede,

razvojno orientiranost podjetja in

usmerjenost k inovacijam.

Proizvodni proces Knauf Insulation