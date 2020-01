Mariborsko letališče državo lani stalo več sto tisoč evrov

Ministrstvo za infrastrukturo je imelo z delovanjem mariborskega letališča, to od sredine leta upravlja Družba za upravljanje investicij (DRI), lani za slabih 320 tisoč evrov stroškov. Kot so danes sporočili z ministrstva, je letališče v tem obdobju za izvajanje letaliških storitev v državni proračun nakazalo dobrih 150 tisoč evrov.

Na infrastrukturnem ministrstvu so po izteku leta pripravili obračun stroškov upravljanja. V pogodbi z DRI so te določili pri 420 tisoč evrih, končni obračun pa po njihovem kaže, da so bili pri pripravi finančnega načrta precej natančni. Resnične številke so bile namreč blizu predvidenih, čeprav takrat še niso bili na voljo vsi podatki o dejanskih stroških in predvsem stanju letališča, saj je bilo to v upravljanju kitajskih najemnikov, poroča STA.

Ministrstvo iskalo rešitev

Lani so tako od prevzema upravljanja letališča od julija morali plačati račune za opravljena dela v vrednosti dobrih 470 tisoč evrov, pri čemer so ravno danes prejeli še skoraj 20 tisoč evrov dobropisa za opravljene storitve v juliju, ki bo zaradi konca proračunskega leta 2019 upoštevan pri plačilu februarja.

Foto: Marko Vanovšek Ker je letališče v tem obdobju od izvajanja letaliških storitev ustvarilo nekaj več kot 150 tisoč evrov prihodkov, ki so bili nakazani v državni proračun, so skupni stroški upravljanja letališča za državo znašali nekaj manj kot 320 tisoč evrov, piše STA.

Kot je znano, je upravljanje letališča julija lani prevzela državna družba DRI, potem ko je družba Aerodrom Maribor, v lasti kitajskega kapitala, odstopila od najemne pogodbe, ki jo je leta 2017 sklenila za 15 let. Čeprav so takrat vlagatelji ambiciozno obljubljali velike naložbe in kovali visoko leteče načrte, so po manj kot dveh letih obupali in od pogodbe enostransko odstopili. Kot razlog so omenjali predvsem predolge postopke sprememb državnega prostorskega načrta, zaradi katerih doslej ni bilo mogoče podaljšati letališke steze.

Ministrstvo Alenke Bratušek je iskalo začasno rešitev, da bi preprečili zaprtje Letališča Edvarda Rusjana Maribor, saj bi v tem primeru Slovenija morala vračati tudi evropska sredstva, s katerimi so pred leti obnovili stari in zgradili novi potniški terminal. Z DRI so pogodbo o upravljanju sklenili za obdobje do konca leta 2020, v tem obdobju pa naj bi poiskali dolgoročno rešitev za obratovanje in razvoj letališča, še navaja STA.