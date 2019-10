Mafijski spopad za premoženje Mirana Vuka

Nekdanji župan občine Zavrč Miran Vuk je vrsto let svoje premoženje pred upniki in državo umikal s pomočjo slamnatih oseb iz Slovaške. Te so mu zdaj skočile v hrbet. Kje bo končala kupnina od prodaje njegove vile?

Nad Ptujem, s pogledom na tamkajšnji grad in jezero, leži posestvo z dvonadstropno hišo z bazenom, tremi garažami in tovornim dvigalom. Njegov dolgoletni lastnik je Miran Vuk, pred leti eden od najbogatejših Slovencev in nekdanji župan Zavrča, ki je od leta 2014 v osebnem stečaju.

Ves ta čas je Vuk svoje premoženje umikal pred upniki in državo. To je počel s pomočjo mreže ljudi iz Slovaške, ki pa se je zdaj obrnila proti njemu. Po naših informacijah se je namreč letos poleti zgodil poskus sovražnega prevzema poslovnega imperija družine Vuk in njenega premoženja. Pri tem so sodelovale tudi osebe s kriminalno preteklostjo.

Slamnati možje proti Vuku

V jedru zgodbe je prav družinska vila Vukovih nad Ptujem. Na javni dražbi jo je po izklicni ceni 415 tisoč evrov kupila fizična oseba iz okolice tega mesta. Po načrtu bi kupnina morala končati na računu slovaškega podjetja Chalom, na katero je Vuk pred časom prenesel svoj poslovni imperij in drugo premoženje. To je pred tem na vilo vpisalo hipoteko.

A že nekaj dni po prodaji hiše se je zapletlo. Dragan Manjulov, upravitelj osebnega stečaja Mirana Vuka, je začel iz Slovaške prejemati nenavadna elektronska sporočila. Odvetniki domnevnih novih upnikov Mirana Vuka so ga obvestili, da so kupili dolg, zavarovan z nepremičnino. Svoje trditve so poskušali dokazati tudi z nekaterimi listinami.

Po naših podatkih se do kupnine za hišo želita dokopati dva Slovaka, nekdanja sodelavca, ki se ukvarjata z upravljanjem podjetij. To sta:

odvetnik Robert Papp, ki je v preteklosti obvladoval več kot 60 različnih podjetij na Slovaškem. V začetku julija je po lastnih navedbah prevzel vodenje podjetja Chalom in nato nase prenesel dolg, zavarovan z Vukovo vilo nad Ptujem; slovaški državljan Daniel Bezek, ki ga prav tako najdemo v številnih tamkajšnjih podjetjih. V večini od njih je deloval skupaj s Pappom. Bezek zatrjuje, da je edini uradni delničar podjetja Chalom (prej se je imenovalo Romis). Konec junija se je imenoval za direktorja in takoj zatem Vukov dolg prodal samemu sebi. Za Bezkom je sicer slovaška policija leta 2005 izdala mednarodno tiralico. Zakaj, ni natančno znano.

Komu bo upravitelj nakazal denar?

Upravitelj Dragan Manjulov za zdaj ne ve, komu naj verjame in kam naj nakaže denar. Za pomoč pri razčiščevanju dejanskega stanja se je že obrnil na pristojne na okrožnem sodišču na Ptuju. Napovedal je, da bo upošteval podatke iz zemljiške knjige. V njej je hipoteka še vedno vpisana na podjetje Chalom, ki ga po podatkih iz slovaškega registra vodi Papp.

Družina Vuk je zadevo po naših informacijah že pred dnevi prijavila policiji. Isto podjetje ima namreč hipoteko vpisano tudi na Vukovem ranču v Zavrču. Prodajo nepremičnine, ki je ocenjena na 600 tisoč evrov, je upravitelj napovedal za prihodnje mesece. Tudi v tem primeru bi bili do kupnine upravičeni Slovaki.

Načrte jim bo morda prekrižal kdo od drugih upnikov. Eden od njih je namreč upravitelja obvestil, da ima v rokah pravnomočno sodbo, zaradi katere bi se morala zgoditi razveljavitev in izbris hipoteke (več o tem v okvirju). V tem primeru bi denar od prodaje hiše dobili vsi upniki, tudi država. Odločitev, komu bo nakazal kupnino, mora Manjulov sprejeti do ponedeljka.

Stična točka Vuka in Slovakov – Rok Snežič

Vsaj pred leti je bil stična točka med Slovaki in Vukom davčni svetovalec Rok Snežič, ki je bil zaradi poslovne goljufije, pranja denarja in davčnih utaj v poslih z jahtami obsojen na triletno kazen vikend zapora. Več virov je za Siol.net zatrdilo, da je prav Snežič prepričal Vuka, naj svoja podjetja leta 2011 s Cipra prenese na Slovaško. Do lani je podjetje Chalom vodila Maria Kulichova, računovodkinja, ki naj bi poslovno sodelovala s Snežičem.

Foto: zajem zaslona Informacij, da bi za najnovejšimi manevri Slovakov proti Vuku stal Snežič, ni mogoče potrditi. Nesporno dejstvo pa je, da Vuk in Snežič, njegov nekdanji davčni svetovalec, že nekaj časa nista več v najboljših odnosih. Snežič je junija letos Vuka obtožil, da "je pri poslih zlorabljal njegov podpis". Viri blizu družine Vuk so to zanikali. Snežiču očitajo, da je slabo zdravstveno stanje Mirana Vuka izkoriščal za lastne interese.

Vuk je sicer ob pomoči Snežiča v zadnjem desetletju spletel mrežo slamnatih oseb in podjetij, s katerimi je organom pregona in finančni upravi (Furs) preprečeval zaseg svojega premoženja. Četudi bi jih prodali, pa bi nepremičnine oziroma izkupiček od njihove prodaje končal v rokah podjetij, povezanih z Vukom.

17 milijonov evrov gotovine

V tem obdobju so člani družine Vuk poslovali z velikimi količinami gotovine. Po ugotovitvah preiskovalcev so v zadnjem desetletju z različnih računov dvignili za okrog 17 milijonov evrov denarja. Medtem ko je sodni pregon zoper Mirana Vuka zaradi slabega zdravstvenega stanja od prejšnjega meseca pravnomočno ustavljen, je Snežič od leta 2017 v sodni preiskavi zaradi suma kaznivih dejanj oškodovanja upnikov in overitve lažne vsebine v njegovem osebnem stečaju.

Vuka in Snežiča povezuje tudi Dijana Đuđić, 33-letna državljanka Bosne in Hercegovine, ki je konec leta 2017 s predsednikom SDS Janezom Janšo podpisala pogodbo o odobritvi 450 tisoč evrov posojila. Đuđićeva že vrsto let tesno poslovno sodeluje s Snežičem. Preiskovalcem v BiH pa je lani priznala, da je milijone evrov, ki jih je dvigovala z računov v Avstriji, Sloveniji in v BiH, izročala osebi iz najožjega kroga Mirana Vuka (njeno ime hranimo v uredništvu).