Madžarska pri drugem tiru očitno še ni rekla zadnje besede

Čeprav je madžarski premier Viktor Orban pred dnevi dejal, da ne bodo sodelovali pri drugem tiru med Divačo in Koprom, je madžarski zunanji minister Peter Szijjarto to možnost danes pustil odprto. Zunanji minister Miro Cerar je madžarskemu kolegu na njunem današnjem srečanju očitno zagotovil, da bo slovenska vlada o sodelovanju Madžarske pri projektu še odločala.

Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto, ki je na povabilo slovenskega zunanjega ministra Mira Cerarja na delovnem obisku v Sloveniji, je po poročanju Radia Slovenija dejal, da se bo slovenska vlada glede sodelovanja Madžarske pri projektu očitno še odločila. "Moj dobri prijatelj Miro Cerar me je obvestil, da izjav vaše infrastrukturne ministrice ne bi smeli razumeti kot odločitev slovenske vlade," je dejal Szijjarto.

Szijjarto: Izjave Bratuškove so nespodbudne

Bratuškova je v ponedeljek, nekaj dni po tem, ko je madžarski premier Viktor Orban dejal, da Madžarska ne bo sodelovala pri drugem tiru, poudarila, da se je naša vzhodna soseda za sodelovanje pri gradnji pogovarjala zato, ker jo zanima slovensko morje. V tujih rokah ne bo končal niti centimeter Luke Koper, je zagotovila Bratuškova. "Če je to razlog, da jih ne bo, jih pač ne bo," je dodala.

Madžarski zunanji minister je izjave infrastrukturne ministrice danes označil za nespodbudne. "Smo pa dosegli lep napredek v času, ko je bil vaš premier Cerar," je dodal Szijjarto. Po njegovih besedah se Madžari sicer ozirajo tudi za priložnostmi v drugih pristaniščih. V koprskem pristanišču sosednja država letno pretovori dva milijona ton, kar predstavlja desetino vsega pretovora v Kopru.

Cerar in Szijjarto potrdila odlične dvostranske odnose med državama

Zunanja ministra sta na današnjih pogovorih na gradu Strmol sicer potrdila odlične dvostranske odnose in reden dialog med državama, ki je bil konec letošnjega oktobra potrjen tudi z uradnim obiskom madžarskega predsednika Janosa Aderja v Sloveniji. Državi tudi povezuje skupna skrb za varstvo narodnih manjšin na obeh straneh meje, so sporočili z ministrstva za zunanje zadeve.

Dodali so, da sta ministra posebno pozornost namenila gospodarskemu sodelovanju, saj je Madžarska šesta najpomembnejša slovenska zunanjetrgovinska partnerica. Posebej sta poudarila pomen spodbujanja naložbenih priložnosti. Minister Cerar se je zavzel tudi za finančno podporo madžarske strani slovenskim investitorjem na Madžarskem, tudi prek posebnega programa za razvoj Porabja.

Zunanja ministra Slovenije in Madžarske sta tudi pregledala napredek pri izgradnji čezmejnih infrastrukturnih projektov. Poudarila sta pomen nadaljnjih konkretnih korakov za realizacijo projektov električne in plinovodne povezave med državama. Sogovornika sta izmenjala tudi stališča o aktualnih evropskih in mednarodnih vprašanjih, so še sporočili z MZZ.