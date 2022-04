Lunos je najboljši zaposlovalec med malimi podjetji

Oglasno sporočilo

Ekipa Lunos na team buildingu.

"Vesel in ponosen sem, da smo postali najboljši zaposlovalci lanskega leta v kategoriji malih podjetij. Zdravi in kakovostni odnosi so pri nas na prvem mestu, saj se zavedamo, da le zadovoljni zaposleni, ki na delovnem mestu uresničujejo svoje talente, delajo dobro in tako tudi prispevajo k uspehu in ugledu podjetja. To bo naše vodilo tudi v prihodnje, hkrati pa upam, da se nam bo na tej poti pridružilo še več malih podjetij. Zavedati se je namreč treba, da je zdrav odnos na delovnem mestu temelj prihodnosti zdrave družbe," je prejem uglednega naziva komentiral Milan Kuster, direktor podjetja Lunos, ki je v Sloveniji sinonim za kakovostne in inovativne decentralne prezračevalne sisteme. "Če sem jaz bogat, morajo biti vsi bogati. Moj največji uspeh je, da je kolega pri 23 letih po končani fakulteti prišel v podjetje kot začetnik in nas pet let kasneje povabil na odprtje hiše z bazenom, ki si jo je postavil brez kredita – s tem, kar je zaslužil v našem podjetju," je še dodal direktor Lunosa.

Milan Kuster, direktor podjetja Lunos, s priznanjem za najboljšega zaposlovalca

Ekipa 20 zaposlenih z 38 zunanjimi sodelavci, predvsem monterji, tvori uigrano ekipo. Ponosni so na lasten razvoj in kakovosten proizvod, ki ga vsako leto še izboljšajo. Razvoj podjetja gradijo okoli zdravega jedra. Posvečajo se skrbnemu in strokovnemu izboru in vključevanju sodelavcev, kompatibilnih z organizacijsko kulturo Lunosa. Zaposleni kakovost odnosov ocenjujejo z nadpovprečnimi ocenami, fluktuacija kadrov je nizka. Dobra klima v podjetju se prenaša tudi na zadovoljne stranke, saj Lunosove prezračevalne sisteme uporablja več kot 100 tisoč Slovencev.

Lunos je podjetje, specializirano za prezračevanje. Že pred več kot desetletjem so slovenskemu trgu predstavili inovativne, učinkovite in preverjene prezračevalne sisteme lastne blagovne znamke, ki zagotavljajo varno, ekonomično in zdravo bivalno okolje ter so hkrati trajna rešitev za vse težave z odvečno vlago in plesnijo. Kakovost, trajnost in vrhunski dizajn so odlike Lunosovih prezračevalnih sistemov, ki jim zaupa že več kot 100 tisoč Slovencev.

