Luka Koper ima pet novih nadzornikov

Delničarji Luke Koper so na današnji izredni skupščini odpoklicali štiri člane nadzornega sveta, ki so jih imenovali v času vlade Janeza Janše, in sicer Francija Matoza, Nevenko Črešnar Pergar, Andreja Koprivca in Božidarja Godnjavca. Za nadzornike so imenovali Boruta Škabarja, Barbaro Nose, Jožefa Petroviča, Boštjana Raderja in Mirka Bandlja.