Ljubljanska Ikea bo kmalu pod streho #video

Gradnja trgovine Ikea v ljubljanskem BTC je v polnem teku. Na gradbišču je opaziti številne stroje in delavce, ki v več fazah gradijo objekt; nekateri deli so tudi že pod streho. Čeprav je videti, da bi trgovina lahko pred rokom odprla svoja vrata, v Ikei z napovedmi ne želijo prehitevati. Zaposlovanje okoli 300 sodelavcev bo potekalo v več valovih.

Gradnja prve trgovine Ikea v Sloveniji poteka v skladu s terminskim načrtom, ki odprtje predvideva leto dni po začetku gradnje, so nam odgovorili iz Ikee. Temeljni kamen so postavili 17. oktobra lani, torej je odprtje ene izmed Ikeinih najbolj trajnostno naravnanih trgovin na svetu pričakovati oktobra letos. Spomnimo, to je tri leta po prvotno načrtovanem letu odprtja.

V švedskem pohištvenem velikanu dodajajo, da so gradnji 90 milijonov evrov vredne naložbe zelo naklonjeni tudi ugodni vremenski pogoji. Trenutno gradbene aktivnosti potekajo na celotnem gradbišču.

Temelji so narejeni, postavljeni so tudi že vsi nosilni stebri, del strehe ter prva stran znamenite modre fasade. Delavci pripravljajo parkirne prostore na sprednji strani trgovine in pričenjajo vzpostavljati glavne inštalacije. "Učinkovito izkoriščamo doslej zelo ugodne vremenske pogoje za gradnjo," pojasnjujejo v Ikei.

Janković napovedal odprtje pred rokom

Čeprav je ljubljanski župan Zoran Janković ob polaganju temeljnega kamna izrazil pričakovanje, da bo novomeški gradbinec CGP trgovino zgradil do 30. junija letos, v Ikei s prenagljenimi napovedmi ostajajo previdni. "Našo trgovino želimo odpreti čim prej. Po naših dozdajšnjih izkušnjah je za gradnjo takšne trgovine in pripravo odprtja običajno potrebnih 12 mesecev. Seveda moramo pri tem upoštevati tudi vremenske pogoje, razmere na lokaciji, pridobivanje posameznih potrebnih dovoljenj s strani oblasti itd," opozarjajo.

Jankovič je sicer do odprtja trgovine obljubil tudi razširitev in ureditev obstoječe prometne infrastrukture za lažji in bolj tekoč prometni dostop do trgovine. Prepričan je tudi, da bo nova pridobitev število obiskovalcev v največjem nakupovalnem središču v Sloveniji z 21 milijonov letno zvišala na 30 milijonov.

Iskanje kadrov v več valovih

V Sloveniji je sicer že zaposlena manjša ekipa Ikeinih sodelavcev, ki skrbijo za vstop na trg in projekt gradnje trgovine. Glavnino od predvidoma 300 zaposlenih pa bodo iskali v prihodnjih mesecih.

"Točna številka zaposlenih bo znana ob zaključenem procesu kadrovanja, nekaj mesecev pred odprtjem trgovine," pravijo v Ikei. Bodoče sodelavce bodo iskali na različnih poklicnih področjih, vključno s prodajo, logistiko, notranjim oblikovanjem, kadrovsko službo in drugimi.

V Ikei zagotavljajo, da na svojih trgih ponujajo konkurenčne plače zaposlenih, in tako bo tudi v Sloveniji. Foto: Ana Kovač Kadrovanje bo, tako kot je za Ikeo običajno pri podobnih projektih, potekalo v več valovih. "Začelo se bo predvidoma šest mesecev pred odprtjem trgovine," napovedujejo. V primeru obstoječega terminskega načrta bi to pomenilo v mesecu aprilu. Na razpisana delovna mesta se bo mogoče prijaviti tako prek obrazca na njihovi spletni strani kot tudi prek obrazcev na različnih zaposlitvenih portalih, na katerih bodo prosta delovna mesta tudi objavljena.

"Vizija družbe Ikea je ustvariti boljše vsakdanje življenje. V skladu s to idejo so tudi naše ključne vrednote, ki so z nami že zadnjih 75 let. Pri iskanju novih sodelavcev vedno upoštevamo prav vrednote, kot so skupnost, preprostost in vodenje z zgledom. To bo ključno tudi v Sloveniji," poudarjajo.

Obljubljajo konkurenčne plače

Sodelavce bodo primarno iskali v lokalnem okolju. Ker pa položaj poslovodje trgovine zahteva že pridobljene izkušnje v njihovem podjetju, so primerno osebo iskali med obstoječimi zaposlenimi, so sporočili.

V Ikei zagotavljajo, da na svojih trgih ponujajo konkurenčne plače zaposlenih, in tako bo tudi v Sloveniji. "Naši sodelavci so poleg plače deležni tudi paketa dodatkov, ki vključujejo pokojninsko shemo Ikea in udeležbo pri poslovnem uspehu družbe prek programa One Ikea bonus. Sodelavci prejmejo tudi 15-odstotni popust na vse Ikeine izdelke v trgovinah po svetu," še pojasnjujejo v Ikei.

Poleg trgovine bodo v centru tudi Ikeina restavracija in kavarna, otroško igrišče ter prodajalna švedske hrane. Pred trgovino bodo parkirišče za 170 koles in tisoč avtomobilov, avtobusno postajališče ter postaja mestne kolesarske mreže BicikeLJ.

Začelo se je pred dobrimi petimi leti ...

Ikea je po dolgoletnih namigovanjih, da bi lahko prišla tudi v Slovenijo – ne nazadnje ima trgovine v vseh sosednjih državah –, leta 2014 z Mestno občino Ljubljana (MOL) sklenila memorandum, ki je določil zaveze in namere obeh strank ob mogoči gradnji trgovine Ikea v Ljubljani. Takrat so v Ikei načrtovali, da bo trgovina odprta leta 2017.

Dve leti kasneje, januarja 2016, je nato Ikea od Zavarovalnice Triglav kupila zemljišče v ljubljanskem nakupovalnem središču BTC ter začela postopke pridobivanja dovoljenj. Za največjo oviro se je izkazal odkup zemljišč za cesto za dostop do trgovine, ki naj bi ga izvedla ljubljanska občina. Ta je konec leta 2016 sprožila postopek razlastitve lastnikov zemljišč, a ti niso privolili v ponujeno odkupno ceno.

Ikeino zemljišče pred začetkom gradnje. Foto: Ana Kovač Ljubljanski mestni svet je nato konec lanskega februarja spremenil občinski prostorski načrt in odstranili pogoj, da lahko Ikea uporabno dovoljenje dobi šele po ureditvi južne dostopne ceste. Tako je Ikea lahko zaprosila za gradbeno dovoljenje, kar je storila marca. Prejela ga je avgusta lani.