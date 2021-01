Ljubljana bo dobila prvo takšno stanovanjsko zgradbo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sedmih nadstropjih Elipse bo na voljo 64 modernih stanovanj, velikosti od 43 do 153 kvadratnih metrov. Foto: Podjetje Čelebić

Na degradiranem območju med Roško cesto in Strupijevim nabrežjem, poleg Srednje ekonomske šole, je črnogorska družba Čelebić po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja začela rušitvena in pripravljalna dela za gradnjo prve elipsaste stavbe v prestolnici.

Zaradi svoje nenavadne oblike so jo poimenovali RB Elipse (RB je angleška kratica za Residental Building oziroma stanovanjski objekt Elipsa). Stanovanjsko-poslovni objekt so zasnovali v arhitekturnih birojih Sadar+Vuga in GregorcVrhovec. Ocenjena vrednost investicije znaša okoli 15 milijonov evrov.

Foto: Podjetje Čelebić Gradnja 27 metrov visokega objekta bo predvidoma trajala dve leti, prvi lastniki bodo tako ključe prevzeli spomladi leta 2023. Uradna prodaja stanovanj bo stekla februarja letos.

Stanovanja vseh velikosti

V osmih etažah Elipse bo na voljo 64 modernih stanovanj, velikosti od 43 do 153 kvadratnih metrov. Vsa stanovanja, razen dveh, bodo imela lože ali balkone. V štirih etažah podzemne garaže bo na voljo 154 parkirnih mest.

Foto: Podjetje Čelebić V stavbi bo 28 dvosobnih, 16 trisobnih, 14 štirisobnih in štiri dupleks stanovanja. Na terasi objekta so predvidena še tri luksuzna penthouse stanovanja s pogledom na tri strani neba. Manjša stanovanja bodo locirana na severni strani zgradbe s pogledom proti šoli, srednje velika in dupleks stanovanja pa na jugu s pogledom na Grubarjev prekop in Golovec. Na obeh obodih elipse bodo umeščena velika stanovanja.

Investitor zatrjuje, da bodo stanovanja odlična mešanica kakovosti, funkcionalnosti, bivalnega udobja in urbane dostopnosti. Foto: Podjetje Čelebić

Ni za vsak žep

Cene stanovanjskih površin se gibljejo od 3.800 do 3.900 evrov brez DDV za kvadratni meter, kamor ni všteta loža, parkirno mesto in klet. Za 65 kvadratnih metrov veliko dvosobno stanovanje z ložo, dvema parkirnima mestoma in kletjo bo na primer treba odšteti okoli 300 tisoč evrov z DDV.

Najdražje bo naprodaj penthouse v sedmi etaži objekta. Cena za 154 kvadratnih metrov stanovanjske površine, 166 kvadratov terase in dveh parkirnih mest znaša 1,1 milijona evrov z DDV.

Zemljišče, kjer je nekoč domovalo podjetje Energetski servis:

Skupina Čelebić iz Podgorice je v lasti Tomislava Čelebića, njeno osnovno dejavnost pa predstavlja gradbeništvo. Z ljubljanskim projektom prvič vstopa na trg EU. V 29-letni zgodovini podjetja z več kot 450 zaposlenimi so zgradili 70 objektov in prodali 2.200 stanovanj, je razvidno z njihove spletne strani. Hčerinsko podjetje v Sloveniji so ustanovili konec leta 2015.

Novo križišče na Roški cesti

V sklopu ureditve okolice objekta sta predvidena ureditev in podaljšek Strupijevega nabrežja na južni strani Elipse, ki je doslej urejen kot sprehajalna pot ob Grubarjevem prekopu, do Roške ceste. Predviden je novi prometni priključek Strupijevega nabrežja na Roško cesto, ki bo urejen z novim križiščem z uvozom v podzemno garažo Elipse.