Banka Slovenije zvišala napoved gospodarske rasti

Viceguvernerka Banke Slovenije Tina Žumer je na današnji novinarski konferenci povedala, da se bo po njihovih najnovejših napovedih inflacija v letu 2024 znižala na 3,6 odstotka, v letu 2025 pa na 2,6 odstotka. Inflacija in geopolitične razmere predstavljajo glavni dejavnik tveganja za napoved.

"Po visoki gospodarski rasti v lanskem letu pričakujemo v napovednem obdobju zmernejšo gospodarsko rast," je dejala in dodala, da bo rast še naprej temeljila predvsem na domačem trošenju, tako zasebni potrošnji kot investicijah.

Gospodarsko rast bosta spremljali visoka zaposlenost in rekordno nizka brezposelnost, kar bo po njenih besedah stopnjevalo tesnost na trgu dela in poganjalo rast plač. S tem se bodo krepili tudi domači cenovni pritiski, tako na podlagi višjih stroškov kot na podlagi robustnega povpraševanja.

Gospodarska rast v Sloveniji bo presegla gospodarsko rast evrskega območja, ki bo po najnovejših napovedih letos znašala 0,9 odstotka, v naslednjih dveh letih pa 1,5 oz. 1,6 odstotka.

Inflacija bo letos v povprečju znašala 7,5 odstotka, v letu 2024 3,6 odstotka in v letu 2025 2,6 odstotka, še napoveduje Banka Slovenije.

Eurostat potrdil 6,1-odstotno inflacijo v območju z evrom

Letna stopnja inflacije v območju evra se je maja znižala na 6,1 odstotka, potem ko je bila aprila pri sedmih odstotkih, je tudi v drugi oceni izračunal evropski statistični urad Eurostat. V celotni EU se je rast cen življenjskih potrebščin spustila z 8,1 odstotka na 7,1 odstotka.

Najnižje stopnje inflacije so zabeležili Luksemburg (dva odstotka), Belgija (2,7 odstotka) ter Danska in Španija (po 2,9 odstotka). Najbolj so se na drugi strani cene zvišale na Madžarskem (21,9 odstotka) ter na Poljskem in Češkem (po 12,5 odstotka).

V primerjavi z aprilom se je letna stopnja inflacije aprila znižala v 26 državah članicah, v eni pa se je zvišala.

Maja so rast cen življenjskih potrebščin v državah z evrom najbolj poganjale cene živil, alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov, ki so k letni stopnji inflacije prispevale 2,54 odstotne točke. Sledijo storitve (2,15 odstotne točke), industrijski proizvodi brez energentov (1,51 odstotne točke) ter energenti (-0,09 odstotne točke).