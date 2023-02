Letna inflacija v območju evra januarja upadla na 8,5 odstotka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Inflacijo še naprej poganjajo visoke cene energentov in hrane. Foto: Shutterstock

Območje z evrom je januarja na letni ravni zabeležilo 8,5-odstotno inflacijo, potem ko je bila ta decembra pri 9,2 odstotka, v prvi oceni ugotavlja evropski statistični urad Eurostat. Inflacijo so še naprej poganjale visoke cene energentov in hrane.

Cene energentov so bile januarja za 17,2 odstotka višje kot pred letom dni. Njihova rast se je sicer nekoliko umirila – decembra lani je bila 25,5-odstotna, novembra pa 34,9-odstotna.

Rahlo pa se je pospešila rast cen hrane, alkohola in tobaka. Te so bile januarja za 14,1 odstotka višje kot januarja lani, decembra pa so se zvišale za 13,8 odstotka.

Neenergetske industrijske dobrine so se podražile za 6,9 odstotka (decembra za 6,4 odstotka), storitve pa za 4,2 odstotka (decembra za 4,4 odstotka).

Od držav, ki uporabljajo evro in za katere je Eurostat imel podatke, so najvišjo letno inflacijo januarja zabeležili v Latviji (21,6 odstotka), Estoniji (18,8 odstotka) in Litvi (18,4 odstotka).

Na drugi strani so najnižjo stopnjo letne inflacije zaznali v Španiji in Luksemburgu, kjer je po prvih ocenah znašala 5,8 odstotka. Sledila je Malta s 6,7-odstotno inflacijo.

Podatki za Slovenijo še niso na voljo.