Kumer in Han delodajalcem predstavila predloge za blaženje energetske draginje

Infrastrukturni in gospodarski minister Bojan Kumer in Matjaž Han sta danes delodajalcem predstavila predloge rešitev za blaženje energetske draginje v 2023, so na Twitterju zapisali na ministrstvu za infrastrukturo. Prve ukrepe naj bi vlada sprejela v kratkem.