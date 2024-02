Kriptovalute za začetnike: Naslednji trillion coin

Katere kriptovalute kupiti v 2024? Odgovor je povezan s trendi v kriptovalutah ter fazami v razvoju t. i. bull runa. "Septembra 2023 sem opozarjal na t.i. UPtober efekt, zaradi katerega kriptovalute tradicionalno rastejo. In res so potem v oktobru, novembru in decembru naredile izjemne rasti. Kdor je pravi čas dobil informacijo na mojem brezplačnem webinarju, je to lahko dobro izkoristil."

"To jasno pokaže, kako pomembno je poznati takšne efekte," povzema Martin Korošec, strokovnjak za kriptovalute in avtor priročnika Feniks, kriptovalute za začetnike. Zdaj po njegovem mnenju prihaja obdobje za potencialno rast novega trillion coina.

Foto: Rdeča oranža, d. o. o.

Novi trillion coin

Zdaj pa je čas, da smo pozorni na drugačen efekt, ki ima potencial ustvariti novi trillion coin, kar pomeni, da lahko ponovi uspeh bitcoina v smislu vložene vrednosti. Ravno tako pomembno je, da s svojim dvigom lahko omogoči izbranim manjšim kriptovalutam nove 100-kratne priložnosti v Bull runu.

Kateri je lahko novi trillion coin? Katere so lahko nove 100-kratne priložnosti?

Vse informacije dobite na izobraževalnem webinarju Feniks: kriptovalute za začetnike.

"Vse bom razložil po korakih. Kako začeti, tehnične stvari, ki jih je treba znati, kaj lahko pričakujemo pri kriptovalutah v tem letu (po mesecih) in seveda naslednji potencial za trillion coin in 100-kratne priložnosti, ki jih odklepa," pravi Martin Korošec.

Udeležba na webinarju je brezplačna. Je pa število mest omejeno.

Velik potencial za rast v prihodnjih tednih

Tehnična analiza in prepoznavanje vzorcev so ključ do vpogleda v dogajanje v kriptovalutah.

"Že od leta 2017 vodim praktično delavnico Coinmansa, kriptovalute za začetnike," poudarja Martin Korošec. "Še pred tem sem se nekaj let ukvarjal s kriptovalutami. Na podlagi dolgoletnih izkušenj sem napisal tudi Feniks: jasen, enostaven in aktualen priročnik, ki začetnike vodi po korakih skozi svet kriptovalut. V vsem tem času se naučiš prepoznavati vzorce. Vzpone, padce in nove vzpone v kriptovalutah vodi cikel, ki ga lahko razdelimo na štiri faze. Iz tega izhajajo znani pojmi, kot so kripto zima, kripto poletje itd."

"Obstajajo pa tudi cikli za posamične pomembne kriptovalute. To je zelo pomembno, ker lahko tako predvidevamo, kaj bi se lahko dogajajo v prihodnjih tednih. Naslednji trillion coin ima fantastične tehnološke rešitve, ki ga postavljajo pred druge kriptovalute. V mnogih pogledih celo pred sam bitcoin. Temu sam osebno očitam ogromno porabo električne energije. Ste vedeli, da se samo za delovanje omrežja bitcoin blockchain porabi kar 0,5 % celotne električne energije, ki je proizvedemo na svetu?"

"To izhaja iz njegovega načina delovanja, t.i. POW sistema oz. Proof of Work," pojasnjuje Martin Korošec. Tega problema bitcoina se ne da rešiti niti z uvedbo t.i. Lightning Networka.

"Zato je sistem delovanja kripto projekta, ki lahko po mojem mnenju postane naslednji trillion coin, veliko boljši, porabi veliko manj energije, deluje hitreje, je prijaznejši do okolja. Predvsem pa s svojo tehnološko inovacijo omogoča različne načine uporabe tehnologije blockchain v realnem življenju. Kar je še ena velika prednost pred bitcoinom, ki posebne praktične uporabnosti nima. Je bolj hranilec vrednosti, že zaradi stroškov, ki nastajajo zaradi načina delovanja njegovega blockchaina."

"Glede na zgodovino gibanja cene v prihodnjih tednih pričakujem rast novega potencialnega trillion coina. In to večjo kot pri bitcoinu," ocenjuje Martin Korošec.

Pomembno je le, da ne zamudite sedanjega ugodnega trenutka, ker, kot dobro vemo, cene pričnejo v kriptovalutah rasti hitro in močno. Izkoristite darilo in se prijavite zdaj na brezplačni webinar.

Martin Korošec, strokovnjak za kriptovalute in avtor priročnika Feniks za začetnike v kriptovalutah. Foto: Rdeča oranža, d. o. o.

1.000 % rast projekta, ki ga je javno izpostavil Martin Korošec

Martin Korošec je odgovoril na še nekaj naših vprašanj.

En projekt, ki ste ga javno izpostavili, je že dosegel 1.000 % rast.

"In več, ja. Na mojih brezplačnih webinarjih občasno podarim svojim poslušalcem ime kakšnega perspektivnega kripto projekta. Eden od teh je v enem letu dosegel 1.000 % rast, kar je seveda fantastičen rezultat. Še posebej, ko pomislimo, da je bila ta informacija dana povsem brezplačno."

Boste tudi na novem webinarju razkrili kakšno kriptovaluto povsem brezplačno?

"Ja, za začetek leta 2024 sem izbral kripto projekt, ki je tehnološko zelo napreden, potrjen in ima močne povezave s svetovno pomembnimi podjetji in organizacijami. Želim, da začetniki v kriptovalutah razumejo razliko med nekakovostnimi in kakovostnimi projekti."

"Na novem webinarju, ki ga pripravljam bom tako javno predstavil novi projekt z velikim potencialom rasti v tem letu. Lahko vam obljubim, da bom ime te kriptovalute povedal povsem brezplačno," je novo darilo napovedal Martin Korošec.

Vsak webinar je nov in postreže z aktualnimi informacijami. Da ga ne zamudite, si zagotovite svoje mesto s prijavo TUKAJ. Kot rečeno, je udeležba na webinarju brezplačna in brez obveznosti.

Kriptovaluta z dvojno rastjo

Izjemen potencial, ki ga nudi ta potencialni novi trillion coin, je, da omogoča zaslužek na dva načina. Prvi je preko rasti cene. Že do zdaj je naredil zelo visoke rasti in ima vrsto velikih vlagateljev. Za stabilnost celotnega sistema je to vsekakor odločilno. V prihodnjih tednih pa lahko zraste najbolj v letu. Govorimo o trendu, ki se ponavlja skozi leta in obstaja velika verjetnost, da se bo ponovil tudi letos.

Drugi način, s katerim lahko naredimo dodaten plus s to kriptovaluto, pa je s samim lastništvom.

Zaradi vseh teh prednosti ta kriptovaluta zdaj zanima tudi največje finančne inštitucije na svetu.

Z uporabo posebnega postopka lahko po določenem času dobimo kot nagrado še dodatne kose te kriptovalute! Ta dodaten zaslužek lahko dobimo brez kakršnega koli dela. In tudi brez tveganja.

Kako lahko to naredite? Vse bo razloženo na brezplačnem webinarju Feniks, kriptovalute za začetnike. Število mest je omejeno. Da brezplačne udeležbe ne zamudite, se prijavite TUKAJ.

Dodatna rast: Bitcoin Halving

"Po štirih letih smo končno spet v letu halving dogodka. To je najpomembnejši dogodek v svetu kriptovalut. Začetniki v kriptovalutah, ne zamudite tega," opozarja Martin Korošec

Halving predstavlja ključni dogodek v svetu kriptovalut, ki se odvija po vsakih 210.000 potrjenih blokih v bitcoinovem blockchainu. Za vsak blok, ki se doda v verigo, je potrebnih približno deset minut, kar pomeni, da se halvingi zgodijo na približno štiri leta. Pri vsakem halvingu se količina bitcoinov, ki jih prejmejo rudarji kot nagrado za rudarjenje novega bloka, zmanjša za 50 %. Tako halving dejansko prepolovi količino novih bitcoinov, kar pojasnjuje izvor izraza.

Prvi halving, ki se je zgodil leta 2012, je nagrado zmanjšal s 50 na 25 bitcoinov na blok. Sledil je halving leta 2016, ki je nagrado še enkrat prepolovil na 12,5 bitcoinov, in nato halving leta 2020, ki je nagrado znižal na 6,25 bitcoina. Naslednji halving, predviden za sredino aprila 2024, bo nagrado za rudarjenje zmanjšal na samo 3,125 bitcoina na blok.

Z zmanjšanjem števila novih bitcoinov in s tem povečanjem stroškov za njihovo rudarjenje se kot običajno pričakuje, da bo cena bitcoina v letu po halvingu močno narasla. To običajno pomeni vrhunec cenovnega cikla. Halving igra osrednjo vlogo v ciklu rasti cen bitcoina in širšega kripto trga. S tem pa tudi velik naboj v potencialni rasti novega trillion coina. Za napovedovanje prihodnje rasti cen kriptovalut je pomembno vedeti, kdaj se bo zgodil naslednji halving.

"Z novim halvingom v aprilu 2024 lahko pričakujemo prvi vrh cen že v novembru 2024. Seveda pa je pomembno, da ne zamudimo ugodne situacije danes, ker bodo lahko kriptovalute s časom pridobivale na ceni," ocenjuje Martin Korošec.

Kaj je halving, kakšna so predvidevanja rasti, kako bi lahko vplival na rast novega trillion coina in kako lahko situacijo izkoristijo začetniki v kriptovalutah – pravilno in varno – izveste na novem webinarju Feniks. Vsebina bo aktualna in takoj uporabna. Da si zagotovite mesto na webinarju, kliknite zdaj za prijavo TUKAJ.

*Vsebina članka ni predmet finančnega svetovanja ali priporočilo za nakup/prodajo kriptovalut. Vse informacije so podane izključno v izobraževalne namene. Omemba posamičnih investicijskih instrumentov, kriptovalut, delnic, skladov, plemenitih kovin, je lahko vključena le zaradi opisa ideje ali izobraževalnih namenov. Martin Korošec ali njegovo podjetje Rdeča Oranža d.o.o. ne priporoča posamičnih finančnih instrumentov in ni finančni svetovalec, borzni posrednik ali registrirani investicijski svetovalec. Vsem bralcem priporoča, da se, preden sprejmete odločitve o investiranju, o tem predhodno posvetujete s svetovalcem z ustrezno licenco.