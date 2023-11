Kriptovalute Slovenija: kako lahko izkoristite velike rasti?

Velik padec v kriptu se je zgodil 18. avgusta. Martin Korošec, strokovnjak za kriptovalute, ki od leta 2017 vodi praktično delavnico o kriptovalutah za začetnike, je takrat na javnem webinarju sporočil, da je to lahko velika priložnost, če razmišljamo le nekaj tednov vnaprej. In zdaj se je to izkazalo za resnično. Projekti, ki jih je takrat brezplačno izpostavil, so doživeli tudi po 300-odstotne rasti. Zato se vam izplača slišati, kaj zdaj pravi o tokratni rasti, ki jo je javno predvideval v okviru UPtober efekta že od začetka septembra. Cene zdaj res rastejo iz dneva v dan, kot je povedal na svojem brezplačnem webinarju.

nove brezplačne informacije, kako bi lahko sami izkoristili te kriptorasti in kateri projekti imajo lahko velik potencial, se prijavite na brezplačen webinar tukaj. Da dobitekako bi lahko samiin, se prijavite na

Katere kriptovalute kupiti v 2024?

Darilo, ki je zdaj že šestkrat več vredno

"Od leta 2017 je bilo na mojih delavnicah v živo že več kot tisoč začetnikov, ki sem jim z ekipo pomagal, da se tehnično naučijo vseh postopkov, ki so nujni pri delu s kriptovalutami," poudarja Martin Korošec. Na podlagi teh izkušenj in dnevnega spremljanja dobro razume potrebe začetnikov in kakšni projekti so lahko zanje primerni. Veliko je namreč tudi projektov z velikimi obljubami brez osnove. Na brezplačnih webinarjih zato brezplačno deli svoje sveže analize in občasno izpostavi kakšen izjemen projekt z velikim potencialom.

En takšen projekt je letos zrasel že šestkrat. In takšno informacijo je delil z udeleženci svojega webinarja povsem brezplačno.

V času, ko imamo ogromno inflacijo, ko stroški rastejo, se mu zdi pomembno, da pomaga ljudem tudi s takšnimi brezplačnimi predstavitvami. Tako se tudi prepričajo, da dobro pozna ozadje kriptovalut, tehnični razvoj in povezave ekipe, ki vodijo posamične projekte.

Na novem webinarju Feniks razkriva kar dva fantastična projekta, ki imata velik potencial tudi v prihodnje. Lahko bi celo rekli, da bosta čez čas lahko postala standard.

Kot je opozarjal že vse leto od propada borze FTX, se bodo zaprle časovne škarje, zaradi katerih se dvig v kriptu preprosto ne bo več mogel odlašati.

Danes čas do novih prebojev odštevamo dobesedno na prstih roke: 5, 4, 3 ...

In to je priložnost, ki se ponudi le vsaka štiri leta. Če ste zamudili začetek rasti leta 2020 in takrat niste vedeli, kje dobiti informacije, kaj se dogaja in zakaj se dogaja, ne zamudite vsega ponovno.

Izkoristite priložnost za prijavo na webinar, ki je za zdaj še brezplačen in povsem brez obveznosti. Da novega webinarja s svežimi informacijami ne zamudite, se prijavite brezplačno zdaj tukaj.

Martin Korošec, strokovnjak za kriptovalute in avtor priročnika Feniks za začetnike v kriptovalutah.

Bitcoin do milijona dolarjev, je odločena legendarna investitorka Cathie Woods

Družba ARK Invest, ki jo vodi legendarna Cathie Woods, za (ne)predvidljivo področje kriptovalut ohranja zelo ambiciozno napoved. Do leta 2030 bi naj cena enega kosa bitcoina dosegla milijon dolarjev. To bi lahko pomenilo, da bi se cena bitcoina lahko povzpela še za kar 300-krat.

Raziskovalno poročilo Big Ideas, ki ga je pripravila družba ARK Invest, izpostavlja prednosti bitcoina. To so decentralizacija, možnost revizije in preglednost. V svetu netransparentnosti, skritih stroškov in transakcij, nadzora nad denarjem in korupcijo so prednosti bitcoina kot denarja, ki ni odvisen od klasičnega finančnega sistema, vedno zanimivejše. Še posebej Cathie Wood izpostavlja, da je bitcoin neverjetno odporen in da verjame v njegovo nadaljnjo boljšo uspešnost v primerjavi z drugimi, tradicionalnimi investicijami.

Ko govori ženska, kot je Cathie Woods, je vredno prisluhniti. Upravlja denar milijarderjev in spada med pionirje investicij v tehnološke inovacije. Sama je investirala 100 tisoč dolarjev v Bitcoine pri ceni 250 dolarjev. Danes, ko se cena ponovno bliža 40 tisoč dolarjem, je očitno, da ima Cathie izjemno sposobnost predvidevanja razširitve tehnološke inovacije. Že zdaj je ustvarila ogromen dobiček. A to je niti toliko ne zanima. Zanima jo popoln preboj nove tehnologije in prek nje velike nagrade za tiste, ki so njeni "early adopterji". En bitcoin, en milijon. Sama jih je kupila vsaj 400, torej bo čez nekaj časa lahko pristala na lestvici najbogatejših.

Učite se od ljudi, ki imajo na določenem področju veliko znanja. Bolj kot od modrovalcev ob točilnih pultih, ki kriptu prerokujejo propad, je vredno poslušati ljudi z ogromno izkušnjami, ki so v nove tehnologije vložili veliko svojega denarja. Svetel zgled za to je Cathie Woods.

Da dobite kakovostne in brezplačne informacije o dogajanju v kriptosvetu danes, se prijavite na dogajanju v kriptosvetu danes, se prijavite na brezplačen webinar Feniks tukaj. Predstavili bomo tudi dva projekta z velikim potencialom v prihodnje.

Kriptovalute za začetnike. Praktična delavnica Coinmansa od 2017.

Za uspešno delo s kriptovalutami je ključno tehnično znanje. Vsaka napaka ima lahko resne posledice, še posebej pri transakcijah z manj znanimi kriptovalutami, uporabi decentraliziranih borz, pretvorbi kriptovalut ter prenosu med različnimi platformami.

Za mnoge začetnike je že razumevanje osnov delovanja kriptoborz velik izziv, kjer se lahko pojavijo številne napake in s tem lahko tudi trajna izguba kriptovalute. Zato je nujno pridobiti tehnično znanje, preden se lotimo nakupa prve kriptovalute, da bomo znali pravilno upravljati z njo in izvesti vse potrebne postopke. Izobrazite se, še preden vložite prvi evro v kriptovalute.

Podobno kot se pred odhodom na cesto učimo vožnje v avtošoli, bi morali tudi v svetu kriptovalut najprej pridobiti potrebno znanje. Kljub temu se mnogi ne zavedajo, da lahko brez tehničnega znanja hitro zaidejo v težave in izgubijo svoje kriptovalute.

Delavnica/webinar s strokovnjakom za kriptovalute Martinom Korošcem.

Z namenom olajšanja pravilnega in varnega vstopa v svet kriptovalut Martin Korošec skupaj s svojo ekipo že od leta 2017 izvaja praktične delavnice z imenom Coinmansa. Udeleženci ne potrebujejo predhodnega znanja, le računalnik in mobilni telefon. S pomočjo praktičnih primerov in osebne pomoči udeleženci pridobijo znanje, ki ga v praksi dejansko potrebujejo. Več informacij o praktični delavnici za začetnike pri kriptovalutah je na voljo na predstavitveni strani delavnice Coinmansa.

Velik preboj bitcoina v finančni svet

Institucionalni prilivi bitcoinov bodo v letu 2023 presegli milijardo dolarjev ob zmanjšani ponudbi bitcoinov. V letošnjem letu so bitcoini in različni altcoini precej pridobili na vrednosti, institucionalne naložbe pa so prihajale z impresivno hitrostjo. V manj kot dveh mesecih so institucionalni naložbeni nosilci pritegnili več kot milijardo dolarjev novih prilivov, kar pomeni opazen ponovni vzpon na trgu kriptovalut. CoinShares, vodilno podjetje za upravljanje kriptosredstev, je v svojem zadnjem tedenskem poročilu poudarilo, da bitcoini in altcoini ponovno postajajo privlačne možnosti za vlagatelje.

Bitcoin, ether in drugi glavni altcoini so doživeli porast cen, deloma zaradi vse večjega pričakovanja v zvezi z morebitno odobritvijo prvega sklada za trgovanje na borzi (ETF) v Združenih državah Amerike. Od novembra 2022 se je skupna tržna vrednost kriptovalut povečala za 600 milijard dolarjev, kar potrjujejo podatki podjetja TradingView.

Družba CoinShares je v zadnjih dveh mesecih poročala o znatnem povečanju sredstev, ki se stekajo v naložbene produkte na kriptovalute. V tednu, ki se je končal 13. novembra, je v naložbene produkte digitalnega premoženja priteklo 293 milijonov dolarjev, s čimer je sedemtedenski niz prilivov presegel mejo milijarde dolarjev. Prilivi od začetka leta do danes so dosegli 1,14 milijarde dolarjev, kar je tretji največji letni priliv v zgodovini.

Zaradi ponovnega zanimanja za bitcoin je analitsko podjetje Glassnode, ki se ukvarja z analitiko na blockchainu, ponovno ocenilo dinamiko ponudbe bitcoinov. Glassnode je v svojem poročilu "The Week On-Chain" (Teden na verigi) izpostavil prihajajoči četrti dogodek razpolovitve blokov kot ključni mejnik za bitcoin, ki je pritegnil zanimanje vlagateljev. Ker je do naslednjega razpolovljenega subvencioniranja blokov le še pet mesecev, je količina dolgoročno shranjenih BTC zdaj 2,4-krat večja od količine, ki je bila izkopana. Kar preprosto pomeni, da tisti, ki kupijo bitcoine, teh nočejo prodati, saj pričakujejo, da bodo lahko še veliko več vredni.

Bitcoin in kriptovalute: cena pred veliko rastjo?

Včasih je čakanje prava strategija. Lahko se zgodi, da čakate predolgo in vse zamudite. Kot ste videli, finančni strokovnjaki verjamejo v prihodnost kriptosveta. Na podlagi svojih analiz investirajo veliko denarja, ker pričakujejo rast tudi v prihodnje.

Prijavite se zdaj na brezplačen webinar Feniks tukaj. Ne zamudite te priložnosti in pridobite aktualne ter sveže informacije o priložnosti v kriptu danes.

* Vsebina članka ni predmet finančnega svetovanja. Omemba posamičnih investicijskih instrumentov, kriptovalut, delnic, skladov in plemenitih kovin je lahko vključena le zaradi opisa ideje ali izobraževalnih namenov. Martin Korošec ne priporoča posamičnih finančnih instrumentov in ni finančni svetovalec, borzni posrednik ali registrirani investicijski svetovalec. Vsem bralcem priporoča, da se, preden sprejmete odločitve o investiranju, o tem predhodno posvetujete s svetovalcem z ustrezno licenco.