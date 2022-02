Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eden izmed najbogatejših ljudi na svetu Changpeng Zhao - CZ je sporočil, da bo prek svojega podjetja, menjalnice za kriptovalute Binance, lastniško vstopil v ameriški medij Forbes, poroča BBC. Posel je vreden 200 milijonov ameriških dolarjev, kakšen odstotek lastništva bo menjalnica dobila v mediju, pa ni javno znano. Forbes je sicer znan predvsem po lestvicah najbogatejših ljudi na svetu, ki jih objavlja vsako leto, in ima več kot 150 milijonov bralcev v 76 državah.

Binance je uradno investiral v Forbes, ker je cilj menjalnice postati tudi najbolj relevanten vir informacij o digitalnih finančnih instrumentih in drugih oblikah digitalnega premoženja. Vendar je mnogo medijskih regulatorjev, novinarjev in urednikov do posla zelo skeptičnih.

Konflikt interesov

Skrbi jih predvsem, kako bo Binance vplival na Forbesovo uredniško politiko. Mnogi namreč v lastniški povezavi obeh podjetij vidijo konflikt interesov, saj so kriptovalute in druge oblike digitalnega premoženja zaradi manka regulacije zelo podvržene manipulacijam vplivnežev, medijev ter drugih vplivnih posameznikov in organizacij.

Zanimiv je tudi primer tožb Binancea proti Forbsu zaradi razžalitve, ki pa jih je menjalnica potihoma umaknila.

Zhao, čigar premoženje Forbes ocenjuje na sto milijard dolarjev, je že poskusil odgnati vse pomisleke in pojasnil, da se Binance ne bo vpletal v uredniško politiko.