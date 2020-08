Madžari pri državnem sekretarju zaradi potniškega centra v Ljubljani

Današnje srečanje državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Košoroka in Csanyija v Ljubljani je bil uvodni sestanek investitorjev v projekt Potniški center Ljubljana, so pojasnili na ministrstvu. Center sestavlja javno-logistični del z novo železniško postajo, obnovo in nadgradnjo tirne infrastrukture in peronov na območju potniške postaje v okviru sočasne izgradnje avtobusne postaje ter izvedbo komercialnega dela projekta, piše STA.

Skupna vrednost potniškega centra je 370 milijonov

Investitor za gradnjo nove železniške postaje je Direkcija RS za infrastrukturo, za novo avtobusno postajo in parkirno hišo so investitor Slovenske železnice, za komercialni del projekta pa družba Mendota invest, ki v lasti madžarske bančne skupine OTP, katere lastnik je Csanyi, so pojasnili.

Namen današnjega sestanka je bil preveriti, kako daleč so posamezni investitorji s postopki, ki so potrebni za začetek projekta. "Slovenska stran je zagotovila, da vsi potrebni postopki tečejo v skladu z zastavljeno časovnico, ki jo je sprejela vlada, tako da bo predvidoma sredi septembra objavljen razpis za projektiranje," so strnili na ministrstvu. Dogovorili so se tudi, da bodo investitorji v kratkem podpisali poseben memorandum o projektu, ki bo označil tudi formalni začetek njegovega uresničevanja.

Skupna vrednost Potniškega centra Ljubljana je po sedanjih ocenah ministrstva približno 370 milijonov evrov, pri čemer je vrednost javno-logističnega dela stala okoli 100 milijonov, nove avtobusne postaje s parkirno hišo približno 25 milijonov, preostalo pa je vrednost komercialnega dela, navaja STA.