Nasprotje interesov: pri gradnji drugega tira nekateri nadzirajo sami sebe?

Koliko funkcij lahko pri 2 TDK, slabo milijardo vrednem drugem tiru od Divače do Kopra, prevzame ena sama oseba in ali je lahko sama sebi nadzornik? To je vprašanje, ki se odpira pred jutrišnjim glasovanjem o novem predsedniku inženirske zbornice. Oba kandidata, zdajšnji predsednik Črtomir Remec in Angelo Žigon, sta vrhunska inženirja. Se pa pri Žigonu nakazuje nasprotje interesov. S prevzemom inženirske zbornice bi vodil nadzorni organ, ki preverja morebitne napake v izvedbi megalomanskega projekta. 2 TDK namreč projektira prav njegovo podjetje.

Prvi vlak, ki bo peljal po drugem tiru iz Kopra proti notranjosti države, je na tabli odhodov predviden šele za leto 2026. V slabo milijardo evrov vreden projekt sta bila v preteklosti vpeta tudi dva vodilna slovenska inženirja. Črtomir Remec kot član nadzornega sveta družbe 2TDK in tudi Angelo Žigon, direktor in solastnik podjetja Elea, glavnega projektanta v konzorciju z družbama IRGO Consulting in SŽ - projektivno podjetje.

Več kot 30 milijonov evrov

Za projekt so prejeli 17 milijonov in pol evrov plus DDV. Sodelujejo tudi pri tehničnem opazovanju gradnje, kjer bo konzorciju kapnilo še slabih 14 milijonov. Že jutri pa se bo Žigon z Remcem pomeril še za predsedniški stolček v Inženirski zbornici Slovenije. Ker ima ta med svojimi nalogami tudi nadzor nad projektanti, smo o tem povprašali v Projektnem svetu za civilni nadzor, ki ga je vlada ustanovila zaradi gradnje drugega tira.

Kdo rešuje konflikt interesov?

Njegov predsednik Jadran Bajec je jasen: "To je ... To, kar vi sprašujete, je nasprotje interesov. In zagotovo ni Projektni svet za civilni nadzor pravi naslov, da bi dajal mnenje. Nimamo ne pooblastil ne izhodišč. Nasprotje interesov rešuje - se ve kdo."

Podobno meni nekdanji predsednik protikorupcijske komisije. Zagotovo gre za nasprotje interesov, je opozoril Boris Štefanec: "Ne moreš biti tisti, ki izvaja določena dela, po drugi strani pa to nadziraš ali pa si celo tako ali drugače udeležen pri finančnih učinkih takšnih ravnanj. Skratka temu se je treba izogibati."

Nesorazmeren nadzor

Elea se sicer po 31 letih lahko pohvali z množico projektov, od stanovanjskega bloka Skakalnica sredi Ljubljane, ravno prenovljene Cukrarne do Plečnikovega stadiona, ki na prenovo še čaka.

Iz gradbenih krogov so ob tem opozorili, da bodo v Elei v primeru jutrišnje zmage Žigona dobili nesorazmeren nadzor. Drugi direktor Eleie Andrej Pogačnik je namreč že predsednik inženirjev gradbene sekcije, največje v zbornici. In ob dejstvu, da je več kot tričetrtinski lastnik Eleje podjetje iz Avstrije, se potihoma že sprašujejo, kdo bo poslej nadziral največje gradbene projekte pri nas.