Končno boste lahko tudi vi ponosni na svoje finance

Kar priznajmo si: pogovori o denarju nas spravljajo v zadrego, včasih nam je neprijetno že ob sami misli na denarne zadeve, ki nam lahko celo kratijo miren nočni spanec. Neurejene finance povzročajo negotovost, strah, celo paniko in nam dajejo občutek, da nas imajo popolnoma pod nadzorom, namesto da bi nadzor prevzeli mi sami.

Od tega, kako dobro nadzorujemo svoje finance in upravljamo svoj denar, je odvisno naše vsakodnevno počutje. Urejene finance so ključ do svobode in življenja brez finančnih skrbi. Ko lahko umirjeno načrtujemo svoje denarne tokove, imamo kar naenkrat več časa in energije, ki jo lahko posvetimo najljubšim hobijem in opravkom. Prej ko bomo začeli upravljati s svojim denarjem, prej bomo lahko prišli na zeleno vejo.

Začnimo voditi mesečni proračun

Foto: Getty Images

Ko se lotimo urejanja osebnih financ, začnimo voditi osebni mesečni proračun, kamor zapisujemo vse prihodke in predvidene izdatke, ter si sproti zapisujmo vse, kar plačamo.

Ko bomo videli, kateri nepotrebni izdatki se nam "zažirajo" v mesečni proračun, bomo takoj videli, na katerem področju moramo ukrepati. V pomoč so nam lahko tudi mobilne aplikacije za vodenje izdatkov, lahko pa si pomagamo z navadno Excelovo tabelo.

Svoj denar bomo lažje nadzorovali, če bomo imeli stalen dostop do svojega osebnega računa in bomo lahko prek spletne ali mobilne banke vsak dan preverjali transakcije za debetne kartice in kartice z odloženim plačilom. Napredno spletno in mobilno bančništvo lahko veliko pripomoreta k urejenosti financ.

Spletna in mobilna banka Nove KBM se odlikuje kot najboljša v Sloveniji. Aktiviramo jo v nekaj minutah, brez obiska poslovalnice. Zdaj je na voljo tudi eno leto brez plačila mesečnega nadomestila. Tudi to je način, da nekaj privarčujemo vsak mesec.

Poskrbimo za varnost

V hitro napredujočem digitalnem svetu so prevare vse pogostejše, zato si uredimo varnostno SMS-obveščanje za debetno kartico VISA ter kartice z odloženim plačilom Mastercard ali Visa, in sicer se lahko odločimo za privzeto nastavljeno SMS-obveščanje o stanju na osebnem računu vsak ponedeljek po 9. uri ter SMS-obveščanje o prilivih in odlivih na osebnem računu. Tako bomo bolj mirni, saj se bomo lahko zanesli na prave informacije, ki nam jih ponuja zanesljiv finančni partner, kjer imamo urejen osebni račun.

Za vsak nakup z debetno kartico Visa, predplačniško kartico Visa ter kartico z odloženim plačilom Mastercard ali Visa, ki ga bomo opravili v trgovinah ali na spletnih prodajnih mestih, bomo dobili SMS-obvestilo, kar je eden od ključnih elementov za pregledno in varno upravljanje s svojim denarjem.

Vsak dvig denarja naj bo brezplačen

Zrno na zrno pogača, pravijo. In pri denarju je to še kako resnična trditev. Velikokrat denar dvigujemo na bankomatih drugih bank, čeprav imamo s tem dodatne stroške. Ko na koncu leta te stroške seštejemo, pridemo do konkretnega zneska, ki bi ga lahko porabili drugače. Pri Novi KBM lahko opravljamo brezplačne dvige denarja v najširši bančni mreži v Sloveniji, saj ima kar 400 slovenskih bankomatov oznako Nova KBM ali Abanka, zraven spadajo tudi vse pošte v Sloveniji ter pogodene pošte.

Ceneje do privlačnih izdelkov in storitev

Foto: Getty Images

Vsaka nova stranka, ki pri Novi KBM odpre osebni račun, dobi tudi debetno Visa kartico, ki ponuja ekskluzivne ugodnosti pri izbranih partnerjih. Te ekskluzivne ugodnosti Nova KBM omogoča samo in ekskluzivno svojim strankam imetnikom plačilnih kartic Visa.

Izberimo si svoj paket

Pri vodenju mesečnega proračuna moramo nujno izpolnjevati tudi tabelo stroškov, ki nam bo pokazala, koliko porabimo vsak mesec za posamezne storitve in plačila, tudi za bančne storitve. Če želimo izkoristiti še več ugodnosti, kot jih dobimo z uporabo osebnega računa in posameznih bančnih storitev, je banka oblikovala posebej prilagojene pakete za različne profile uporabnikov.

Paketi Nove KBM, ki so narejeni po meri sodobnega potrošnika, vključujejo cel spekter bančnih storitev, s katerimi je upravljanje osebnih financ še bolj učinkovito.

Na voljo sta PAKET KOMPLET, ki med drugim vključuje nižjo obrestno mero za stanovanjske kredite, ponuja uporabo spletne in mobilne banke ter neomejeno število nenujnih plačil do 50.000 evrov, limit do 8.500 evrov brez stroškov odobritve, ter PAKET PREMIUM, kjer je višina limita do 10.000 evrov, na voljo pa je tudi nižja obrestna mera tudi za potrošniške kredite. Pri obeh paketih sta vključena varnostno SMS-obveščanje ter obveščanje o spremembah na osebnem računu.

Uživajte v najboljši vrednosti za najboljšo ceno.