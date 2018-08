Koliko bi zaslužili, če bi v Ljubljani v krizi kupili stanovanje in ga danes prodali

Kupci, ki so stanovanja v Situli kupili pred tremi leti, so do danes uresničili 50-odstotni donos.

Kupci, ki so stanovanja v Situli kupili pred tremi leti, so do danes uresničili 50-odstotni donos. Foto: Bojan Puhek

Nepremičninski trg v prestolnici je v znamenju približevanja rekordnim cenam izpred krize. Ker so stanovanja, ki bodo zgrajena letos, skoraj že razprodana, kupci zaradi ugodnih posojil pogledujejo za rabljenimi stanovanji. Ta se zaradi povečanega povpraševanja še kar dražijo, cene pa naj bi po napovedih nepremičninskih strokovnjakov še rasle.

Ponudba stanovanj je razmeroma slaba, povpraševanje pa veliko. Razlog za podražitve se skriva tudi v porastu oddajanja prek platform, kot sta Airbnb in Booking.com. Rabljena stanovanja so zato trenutno vroče blago.

Rasti ni videti konca

Cene stanovanj v Ljubljani so od konca krize še kar v vzponu. Potem ko je bilo ob koncu leta 2014 doseženo cenovno dno in je povprečna cena rabljenega stanovanja znašala 2.020 evrov na kvadratni meter, se je ta konec lanskega leta po podatkih Geodetske uprave povzpela na 2.410 evrov. Danes se cene po besedah nepremičninskih posrednikov gibljejo okoli 2.500 evrov za kvadratni meter in se vztrajno približujejo rekordu iz leta 2008, ko je bilo treba za kvadratni meter v povprečju odšteti 2.660 evrov.

Za kvadratni meter kvalitetno zgrajenega stanovanja v Situli je bilo pred tremi leti potrebno odšteti dva tisočaka. Danes je cena poskočila na tri tisočake. Foto: Bor Slana

To pomeni, da je treba za enako stanovanje odšteti četrtino več kot pred dobrimi tremi leti. V središču Ljubljane, Trnovem, na Prulah ali v Rožni dolini, pa cene že presegajo tri tisočake za kvadratni meter.

Nekoč dva tisočaka za kvadrat, danes tri

Da je bil nakup stanovanja v prestolnici v zadnji krizi dober posel, potrjuje Roman Prskalo iz nepremičninske agencije Metropola IN.

"Pred tremi leti smo sto kvadratnih metrov bruto velika stanovanja z balkonom in dvema parkirnima mestoma v podzemni garaži v Situli prodajali za okoli 230 tisoč evrov. Za kvadratni meter kakovostno zgrajenega stanovanja v središču mesta je bilo torej treba odšteti dva tisočaka. Danes je cena poskočila na tri tisočake," na konkretnem primeru razkriva Prskalo.

"Skoraj vsem kupcem, ki so novo ali rabljeno stanovanje v Ljubljani kupili v letu 2015 in 2016 po takratnih cenah, se je vrednost zaradi splošnega dviga cen do danes povečala za vsaj 30 odstotkov," pojasnjuje Roman Prskalo iz nepremičninske agencije Metropola IN. Foto: Osebni arhiv Pravi, da je takrat le s težavo prepričal kupce, ki so imeli več denarja, saj ni nihče verjel v preobrat slovenskega nepremičninskega trga. "Danes lahko rečemo, da so naredili zelo dober posel. V treh letih so dosegli 50-odstotni donos," se pohvali.

Vsem se je vrednost povečala za tretjino

Podobne izkušnje ima s prodajo novih stanovanj v naselju Savski breg v Črnučah. "Izklicne cene sicer ne povsem dokončanih stanovanj so se na prvi dražbi gibale okoli 1.500 evrov za kvadratni meter. Tri leta pozneje so jih lastniki na trgu prodali za okoli 2.500 evrov za kvadratni meter," našteva Prskalo.

Dober posel so naredili tudi kupci nedokončanih stanovanj v Soseski Savski breg v Črnučah. Foto: Bor Slana Dodaja, da se je skoraj vsem kupcem, ki so novo ali rabljeno stanovanje v Ljubljani kupili v letih 2015 in 2016 po takratnih cenah, vrednost nepremičnine zaradi splošnega dviga cen do danes povečala za vsaj 30 odstotkov.

Posledično se cene dvigujejo tudi v okolici

Prskalo opaža, da cene v prestolnici še kar rastejo, v grobem 10 odstotkov vsako leto. Glede na napovedan začetek gradnje novih projektov, ki jim napovedujejo tudi razmeroma visoke cene, težko predvideva prihodnje gibanje cen. "Cene so že zdaj visoke, zato drastičnega skoka ne pričakujem več. Upada trenutnih cen pa tudi ne," je previden Prskalo.

Zaradi velikih podražitev v prestolnici se cene nepremičnin posledično znova dvigujejo tudi v okolici Ljubljane, še poudarja.