Kemis lahko kljub črni gradnji še naprej opravlja dejavnost

Gradbena inšpekcija je izdala delno odločbo v primeru Kemis, so za STA potrdili na inšpektoratu za okolje in prostor. Njene vsebine inšpektorat še ne more razkriti, ker še ni končan postopek vročanja.

Po poročanju Radia Slovenija lahko podjetje na Vrhniki kljub črni gradnji še naprej opravlja dejavnost. Inšpektorat je v delni odločbi presodil, da je podzemni betonski rezervoar za požarno vodo, ki ga je Kemis zgradil v obdobju sanacije po požaru leta 2017, črna gradnja.

A ker ta objekt ni bistven za Kemisovo dejavnost, jo podjetje lahko opravlja še naprej. Še zmeraj pa ni odločitve o drugih dveh objektih v okviru reciklažnega centra. Inšpektorat mora presoditi, ali sta bila po požaru le obnovljena ali pa zgrajena na novo.

Odločitve inšpekcije o drugih dveh objektih v okviru reciklažnega centra medtem še zmeraj ni. Foto: Andreja Lončar

Gradbena inšpekcija je v začetku avgusta ugotovila, da so vsi trije po požaru obnovljeni objekti reciklažnega centra vrhniškega Kemisa črna gradnja. Podjetje je obnovo izvedlo brez gradbenega dovoljenja, so ugotovili inšpektorji in Kemisu naložili odstranitev najpozneje do sredine prihodnjega leta. Prav tako so podjetju naložili takojšnjo prekinitev izvajanja dejavnosti v spornih objektih.

Po Kemisovi pritožbi je ministrstvo za okolje in prostor 9. septembra odločbo inšpektorata odpravilo in mu zadevo vrnilo v ponovni postopek. Ta naj bi novo odločitev izdal v roku enega meseca, ta rok pa je torej že potekel.

V Kemisu so v okviru sanacije po požaru maja 2017 med drugim izvedli celovito nadgradnjo požarnega sistema, v okviru katere so celotno skladišče odpadkov pokrili z avtomatsko gasilno napravo na težko peno. Območje trdnih odpadkov in manj nevarnih tekočih odpadkov so ob tem pregradili v manjše požarne sektorje, s čimer so fizično omejili širjenje plamena.

Po požaru sanirani objekt obsega odprto nadstrešnico, kjer se hranijo odpadki, prizidek k njej ter kot del novega avtomatskega gasilnega sistema na novo zgrajeni podzemni betonski rezervoar za požarno vodo z nadzemnim kontejnerjem. Slednjega bi Kemis lahko zgradil le na podlagi gradbenega dovoljenja, ki pa ga ni pridobil, je v prvi in torej razveljavljeni odločbi zapisala gradbena inšpekcija, ki je zaradi tega celotno rekonstrukcijo reciklažnega centra označila za črno gradnjo.

Kemis je eno od dveh glavnih podjetij za obdelavo in izvoz nevarnih odpadkov v Sloveniji. V času, ko ni smel delovati, se je zato okrepila bojazen, da se bodo nevarni odpadki kopičili pri komunalah in v skladiščih podjetij.