Kitajsko gospodarstvo z najpočasnejšo rastjo v 27 letih

Kitajsko gospodarstvo se je v tretjem letošnjem četrtletju okrepilo za šest odstotkov, kar je najskromnejša rast v 27 letih. Navzdol sta jo potisnila trgovinski spor z ZDA in skromnejše domače povpraševanje. Državni statistični urad je opozoril, da se kitajsko gospodarstvo spoprijema z velikimi pritiski.

Šestodstotna rast je sicer skladna s celoletno napovedjo rasti, ki je med šest in 6,5 odstotka. V drugem četrtletju je bila rast 6,2-odstotna, v celotnem lanskem letu pa 6,6-odstotna.

K temu, da ni bila rast v tretjem četrtletju še nižja, so največ pripomogle stabilne razmere v storitvenih dejavnostih in visokotehnološki proizvodnji. Trg dela je bil po ocenah statistikov na splošno stabilen.

"Zavedati se moramo, da zapletene in zahtevne gospodarske razmere doma in po svetu, ki se kažejo v upočasnjevanju globalne gospodarske rasti, za gospodarstvo pomenijo velik pritisk. Svoje dodajo še naraščajoče nestabilnosti in negotovosti," je opozoril tiskovni predstavnik kitajskega državnega statističnega urada Mao Shengyong.

Bodo sledili novi stimulativni ukrepi?

Podatki o četrtletni rasti bi lahko spodbudili kitajske oblasti k uvedbi novih stimulativnih ukrepov, s katerimi so v preteklih mesecih že poskušali spodbuditi gospodarstvo. Konec septembra so denimo lokalne kitajske oblasti izdale za 2150 milijard juanov (274,6 milijarde evrov) posebnih obveznic, s katerimi želijo spodbuditi infrastrukturna vlaganja. V sredo pa je kitajska centralna banka napovedala, da bo finančni sistem prek srednjeročnih posojil bankam okrepila z 200 milijardami juanov (24,9 milijarde evrov).

Ena glavnih skrbi za kitajske ekonomiste je trgovinska vojna z ZDA, ki jo je sprožil ameriški predsednik Donald Trump. Ta je minuli teden sicer sporočil, da sta državi dosegli pomemben preboj v trgovinskih pogajanjih in sklenili prvo fazo pogajanj. Vendar pa so pripravljene le skope podrobnosti dogovora, v celoti pa ga je treba še spraviti na papir.