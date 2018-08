Kitajska multinacionalka v Velenju načrtuje gradnjo tovarne televizorjev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kitajska skupina Hisense, novi lastnik velenjskega Gorenja, ima v načrtu gradnjo nove tovarne v Velenju, ki bo prinesla več sto dodatnih delovnih mest in na začetku zagotavljala proizvodnjo enega milijona televizorjev letno, je na sprejemu pri velenjskem županu Bojanu Kontiču povedal prvi mož Gorenja Franjo Bobinac.

Kontič je namreč v mestni hiši danes sprejel kitajskega veleposlanika v Sloveniji Ye Haa, srečanja pa sta se udeležila tudi Bobinac in novi podpredsednik uprave Gorenja Lan Lin, ki je hkrati tudi izvršni podpredsednik skupine Hisense.

Kot so sporočili z velenjske občine, je Bobinac na sprejemu pojasnil, da je v procese Gorenja že vključenih 30 strokovnjakov iz Hisensa, bojazni o morebitnih odpuščanjih, ki so se pojavile v lokalnem okolju, pa je zavrnil kot povsem odvečne, saj jih ne bo.

Bobinac, ki je od konca avgusta tudi podpredsednik za marketing v družbi Hisense International iz kitajske skupine, je povedal, da bo glavni del proizvodnje ostal v Velenju in se še povečal.

Hisense ima namreč, kot je povedal Bobinac, v načrtu tudi gradnjo nove tovarne v Velenju, ki bo prinesla več sto dodatnih delovnih mest in na začetku zagotavljala proizvodnjo enega milijona televizorjev letno.

Drugi mož Gorenja Lan Lin je zagotovil, da je proces združevanja Gorenja s Hisensom potekal zelo dobro in hitro. Po njegovih besedah so družba in zaposleni v dobrih rokah, tako pa bo tudi ostalo. Po njegovih zagotovilih bodo podjetje naredili še boljše, saj v njem vidijo še nekaj potenciala.

Hisense ima v lasti več kot 95 odstotkov Gorenja. Za delnico družbe iz Velenja je v prevzemni ponudbi, ki se je končala konec junija, plačal 12 evrov. Pred dnevi je nov lastnik imenoval tudi nov nadzorni svet, Gorenje pa je dobilo novo razširjeno upravo, saj se je obstoječim članom pridružilo šest novih iz skupine Hisense.

Kitajskega vlagatelja, ki je eden največjih svetovnih proizvajalcev televizorjev in gospodinjskih aparatov, je sicer izbrala uprava Gorenja. Ta je iskala strateškega partnerja, ki bi družbo podprl pri razvoju.