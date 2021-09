Kitajci naj bi od Hrvaške terjali dodatnih 60 milijonov evrov za most na Pelješac

Gradbeno podjetje CRBC iz Kitajske, ki je skupaj s podizvajalci zgradilo most na Pelješac, naj bi od hrvaške vlade zahtevalo dodatnih 450 milijonov kun oziroma 60 milijonov evrov, poroča Jutarnji list. Pri pristojnem hrvaškem ministrstvu poročanje hrvaškega medija zanikajo in pravijo, da jim Kitajci niso postavili take zahteve.

Zaradi rasti cen gradbenega materiala naj bi kitajsko podjetje CRBC od Hrvaške zahtevalo vsaj dodatnih 60 milijonov evrov za most na Pelješac, je danes poročal Jutarnji list. Pri pristojnem hrvaškem ministrstvu so trditve medija zavrnili z besedami, da od gradbincev niso dobili take zahteve. Poudarili so, da pogodba z gradbenim podjetjem dovoljuje višjo končno ceno mostu, če se bodo stroški povečali, vendar ne za več kot deset odstotkov dogovorjene cene, ki znaša 3,2 milijarde kun oziroma 430 milijonov evrov. Približno 360 milijonov evrov je za gradnjo mostu, ki bo povezal Dubrovnik z okolico s preostalo Hrvaško, prispevala Evropska unija.

Pogodba podpisana že pred leti

"Osebno ne vem za noben takšen zahtevek. Pri velikih gradbenih projektih vedno obstaja možnost za povečanje stroškov gradnje, vendar v primeru mostu na Pelješac nismo naleteli na nobene nepredvidene spremembe," je po poročanju Novega lista dogajanje komentiral minister za promet Oleg Butković. Razume, da so stroški surovin in gradbenega materiala v zadnjih mesecih poleteli v nebo, vendar to na veljavno pogodbo ne bi smelo vplivati. "Pogodba za gradnjo mostu je bila podpisana pred leti in spremembe na trgu, ki smo jim priča v zadnjih mesecih, ne morejo vplivati na stroške gradnje," je prepričan Butković.

Most bo uradno odprt februarja 2022

Pogodbo s kitajskim podjetjem in njegovim konzorcijem je hrvaška vlada podpisala junija leta 2017. Most naj bi bil dokončan februarja prihodnje leto, vendar je bilo slavnostno odprtje že letos poleti. Most je namreč že dokončan, gradbinci skrbijo samo še za zadnje malenkosti, promet pa naj bi po mostu, kot je bilo načrtovano, stekel februarja prihodnje leto. Soavtor mostu je tudi slovenski projektant Marjan Pipenbaher. Most je dolg 2,4 kilometra in visok 55 metrov, na njem so štirje prometni pasovi.