Kdo so najbogatejši v regiji?

Najbogatejši podjetniki na območju nekdanje Jugoslavije so lastniki hrvaške tehnološke družbe Infobip Silvio in Robert Kutić ter Izabel Jelenić, v današnji izdaji navaja srbski tednik Nedeljnik. V Sloveniji je po oceni tednika najbogatejša družina Lah, med prvimi tremi najpremožnejšimi podjetniki v regiji sta še dva Hrvata.

Vrednost največjega tehnološkega podjetja v regiji Infobip iz istrskega Vodnjana se je v preteklem letu povečala za skoraj 807,6 milijona evrov in zdaj znaša 3,31 milijarde evrov. Lani je bila trojica lastnikov Infobipa na četrtem mestu lestvice.

Na drugem mestu je prvi mož zavarovalniške skupine Agram grupa in njen največji delničar, Hrvat iz Bosne in Hercegovine Dubravko Grgić, ki je bil lani na vrhu lestvice. Njegovo premoženje Nedeljnik ocenjuje na 3,12 milijarde evrov.

Na tretjem mestu je prav tako Hrvat Mate Rimac. Lastnik najbolj prepoznavnega izdelovalca električnih vozil v regiji Rimac Automobili ima po ocenah tednika 3,05 milijarde evrov vredno premoženje.

Najbogatejši Srb Miroslav Mišković se je znašel na četrtem mestu. Je lastnik družbe Delta Holding, ki je po ocenah Nedeljnika vredna 3,04 milijarde evrov. Mišković je letos postal tudi prvi Srb, čigar družba je na območju Srbije vredna več kot tri milijarde evrov.

Na petem mestu je srbski podjetnik in lastnik družbe MK Grupa Miodrag Kostić, čigar premoženje ocenjujejo na 2,72 milijarde evrov. Kostić je bil leta 2021 najbogatejši Srb in na drugem mestu regionalne lestvice, njegova MK Grupa pa deluje na področju kmetijstva, bančništva in turizma.

Oba srbska podjetnika sta s svojimi naložbami prisotna tudi v Sloveniji.

Najpremožnejši človek v BiH je lastnik trgovsko-živilske skupine Bingo Grupa Senad Džambić, čigar premoženje ocenjujejo na dobrih 893 milijonov evrov. Sledita družini Hastor, ki je lastnica dobavitelja avtomobilske industrije Prevent Grupa, in družina Stanić s Stanić Grupo, ki deluje na področju distribucije blaga in proizvodnje pijač. Prva je vredna dobrih 696 milijonov evrov, druga pa 631,5 milijona evrov.

Najbogatejši Črnogorec je lastnik trgovskega podjetja Voli Dragan Bokan, čigar premoženje ocenjujejo na 504,6 milijona evrov, v Severni Makedoniji pa vrednost premoženja lastnika kemijske družbe Alkaloid Živko Mukaetov ocenjujejo na 710,5 milijona evrov.

V Sloveniji najbogatejši Igor Lah

V Sloveniji je po ocenah tednika najbogatejša družina privatizacijskega mogotca Igorja Laha. Njihovo premoženje ocenjujejo na 385 milijonov evrov.

Foto: STA , V štirih letih se je premoženje družine Lah početverilo, za kar gre zasluga predvsem veliki rasti vrednosti Steklarne Hrastnik. Drugi pomemben del premoženja so nepremičnine, med njimi velika poslopja v Ljubljani, združena pod skladom Ceeref. Lahove družbe imajo med drugim v lasti tudi deleže državnih elektrodistribucijskih podjetij.

Družina Lah se je letos znašla tudi na vrhu lestvice stotih najbogatejših Slovencev, ki jo pripravlja revija Finance Manager. Stoterica najpremožnejših Slovencev je premoženje glede na lani povečala za osem odstotkov na 8,7 milijarde evrov, kar je največ doslej.

Vključili tudi transakcije po svetu

Seznam stotih najbogatejših v regiji, ki ga vsako leto pripravlja tednik Nedeljnik, so sestavljali strokovnjaki iz dveh uglednih svetovalnih podjetij, ki delujeta na newyorški borzi. Uporabili so multiplikatorje poslovne šole Stern z newyorške univerze in primerjalnih podjetij, v analizo pa so vključili tudi rezultate tržnih transakcij v regiji in po svetu, so pojasnili pri reviji.

Dodali so, da so podjetnike ocenjevali na podlagi zakonsko predpisanih računovodskih izkazov njihovih podjetij in na podlagi informacij javnega značaja, rezultati pa temeljijo na letnih poročilih za 2022. Poudarili so še, da so analizirali panoge in položaje podjetij v panogah ter ocenili vsako podjetje posebej, da bi dobili čim natančnejši znesek.